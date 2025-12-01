無薪假暴增至9000人！3家大型廠商新增通報 關稅衝擊未好轉

勞動部公布最新一期減班休息數據，通報人數來到9153人、大增697人，本次有3家大型企業合計實施近500人。資料照



勞動部今（12/1）日公布最新一期減班休息數據，通報人數來到9153人、大增697人。官員說明，本期增加主要來自3家大型製造業者新增通報，每家受影響員工均超過150人，導致整體人數明顯攀升；至於廠商自評受到美國關稅影響的廠商共有369家、人數為8186人，顯示關稅的不確定性衝擊依舊存在。

與11月中旬所公布的435家、實施人數8456人相比，本期實施減班休息的家數和人數分別增加21家、697人。勞動條件及就業平等司司長黃琦雅說明，本期通報的456家，當中製造業就占376 家、8619人，占整體達9成4，而人數增加697人，主因是機械設備、金屬製造及金屬製品和民生工業等共有三家大型業者通報，實施規模約150至200人，導致整體人數明顯上揚。

由於近期無薪假人數出現回升，且製造業的情況似乎並未好轉？黃琦雅指出，本次有3家新增通報業者，實施人數皆超過150名員工，使得人數上升，但在所有通報企業中，有417家業者為50人以下的小型事業單位，占比超過9成，多數採取「每月4天以下」的減班休息安排。

黃琦雅表示，若不把新增的3家大型企業納入計算，整體人數增加約100到200人左右，「就不會感覺人數這麼多」，不過，整體家數雖有成長，但有19家業者停止或提前終止實施減班休息，共215名勞工恢復正常工時與薪資。

另外，根據地方政府回報，廠商自評受到美國關稅影響的廠商共有369家、8186人，前面通報的3家大型業者，也是受到關稅衝擊進而讓訂單減少，會持續密切監測，並主動訪視每一家廠商，並聯繫每一位減班休息的勞工。

黃琦雅強調，目前通報減班休息的勞工，有328家為適用僱用安定措施的產業，有7034人可申請薪資差額補貼；若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，可請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

黃琦雅提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

