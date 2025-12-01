無薪假燒進3家大廠！ 暴增至9153人「這產業淪重災區」

無薪假暴增至9153人，3家大型廠商新增通報。（示意圖：MotionElements）

勞動部今（1）日公布最新一期減班休息（無薪假）數據，全台通報人數來到9153人，大增697人，值得注意的是，本次新增3家大型企業通報實施近500人。

本期減班休息與上期（11月中旬）公布的435家、實施人數8456人相比，增加21家、697人。勞動部官員分析，原因主要來自於機械設備製造、金屬製品製造及民生工業等3家大型製造業者的新增通報，每家受影響員工人數約150至200人，皆因美國調整關稅導致訂單縮減，選擇通報減班休息，導致整體實施人數明顯攀升。

勞動部說明，製造業仍是無薪假的重災區，本期有376家、8619人，占所有通報企業的94.2％，其中金屬機電產業最為明顯，為300家、6404人。

勞動部提醒，減班休息不同於完全無薪，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。