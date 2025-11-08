無薪假達8331人！秋鬥怒吼反美國關稅 11／30上街頭

即時中心／梁博超報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電訪台，今（8）日一早前往新竹參加台積電運動會，與董事長魏哲家同框。他在會後接受媒體聯訪時表示，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他也透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，台積電在晶圓供應方面做得非常好。輝達執行長黃仁勳在前往機場前受訪表示，這次來台灣就是為了感謝台積電的辛勤付出，也參加這場盛大的家庭日。他透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，「不僅製造 GPU，我們也製造 CPU、網路設備、交換器，所以有許多晶片都與Blackwell平台有關。」輝達也正擴大量產，開始在生產線上看到成果。被問到Google及亞馬遜等巨頭現在也投入客製化AI晶片領域，是否會影響到輝達市場版圖？黃仁勳則強調，輝達的業務模式非常不同，「如你所知，輝達的GPU可以處理AI，但也能處理許多其他領域的運算，包括科學、量子、生命科學、物理、資料處理等，涉足的範圍更廣。」此外，輝達存在於每一個雲端平台、資料中心，甚至是汽車與機器人，「所以輝達的架構滲透得更深、更廣。」對於中美之間的AI競賽是否影響台灣產業成長？黃仁勳回應，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要；即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他與世界各地的政府都有合作，讓他們了解技術的重要性，以及技術的發展方向。「幫助政府領導人理解技術的本質，讓他們能更好地制定政策。這就是我對各國政府貢獻的方式。」至於市場上記憶體短缺的問題，黃仁勳表示，目前業務成長非常強勁，而在快速成長的階段，總會出現很多需求、甚至短缺。「但如你所知，現在我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK海力士、三星電子以及美光，他們都是極其優秀的廠商，也大幅提升了產能來支持我們，我對此非常感謝。」被問到若記憶體價格提高，輝達能接受嗎？黃仁勳認為，那是市場的事，「這由他們自己決定如何經營他們的業務。」至於台積電供應的晶圓是否充足？黃仁勳強調，台積電在晶圓供應方面做得非常好。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫

