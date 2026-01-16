無薪假5410人 改善成效待觀察

據統計，截至1月中旬為止，無薪假仍有5410人。圖為示意圖非當事人。（本報資料照片）

行政院16日宣布與美國達成包括「台灣對等關稅調降為15％、且不疊加MFN」協議，將對我國銷美工具機產業有極大幫助；而據統計，截至1月中旬為止，我國無薪假仍有5410人，關稅底定是否會改善無薪假實施狀況嗎？勞動部官員說，關稅協議才剛宣布，成效可能待觀察。

台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟研究員陳柏謙指出，關稅下降最直接受惠就是銷美的工具機業者，關稅明顯下降，可以鬆一口氣，但「開放市場」部分更關鍵，如汽車、農產品等，坦言「很難樂觀起來」。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆表示，台美關稅降低最主要受惠為高階的工具機業者，但低階工具機仍要面對大陸競爭，以過去經驗來看，擴大對海外投資往往會帶走一些幹部，但他提及，相較於赴美投資等，如汽車、農產品等開放市場部分恐怕會對勞動市場影響更大，呼籲政府要做好輔導。

據統計，目前有317家、5410人實施無薪假，並以製造業實施260家、4982人為多，更集中於金屬機電工業中的機械設備製造業。其中稱受到美國關稅影響而實施無薪假達252家、4485人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，本期較上一期大幅減少68家、1961人，主要原因為較大規模的事業不再實施，部分企業可能考慮2月適逢農曆春節等國定假日，減班休息遇到國定假日薪資仍要照給付等因素因而未實施，不過，大多數企業回覆，因訂單回穩因而不再實施。

至於16日台美關稅底定是否有助於我國改善無薪假？黃琦雅說，由於才剛宣布，可能會在下一期中顯現影響，但仍待觀察。