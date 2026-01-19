無藥可救！66歲男亂吃抗生素10年 養出「超級細菌」20種藥殺不死
生病千萬別自己當醫生！中國寧波近日發生一起驚悚病例，一名66歲的王姓男子因嚴重腎結石併發感染送醫，檢查結果卻讓醫療團隊倒抽一口氣，他體內的細菌竟對醫院常規儲備的20多種抗生素「全部免疫」。經追查發現，這隻殺不死的「超級細菌」，竟是患者這10年來自己買藥亂吃，「一口一口餵出來的」。
僅存1顆腎卻遇「超級細菌」 常規藥物全失效
這名66歲的王姓患者，10年前因結石切除了右腎，僅靠左腎維持功能。日前他因左側腰部劇痛、高燒不退，被緊急送往寧波市第九醫院。電腦斷層（CT）顯示，一顆巨大結石完全堵塞了他僅存的左腎，引發急性腎衰竭與尿源性膿毒血症（敗血症），命懸一線。
更棘手的是，檢驗報告顯示，王男尿液中存在一種「耐碳青黴烯類細菌」，這是一種惡名昭彰的「超級細菌」，意味著絕大多數高等級抗生素對它都束手無策。若不先清除細菌就貿然手術，細菌將隨血液擴散全身，後果不堪設想。
10年「自己當醫生亂嗑藥」 親手訓練出毒王
為何體內會有如此強悍的細菌？寧波市第九醫院泌尿外科醫師賴學佳深入問診後揭開真相，原來，王男為了「珍惜」剩下的這顆腎，這10年來只要腰痛或不舒服，他從不去醫院，而是自行去藥局買抗生素吃。
從頭孢菌素（Cephalosporins）、阿莫西林（amoxicillin）到氧氟沙星（Ofloxacin），王男把市面上的消炎藥吃了個遍，「這種沒效就換那種，再不好就換第三種」，王男自認久病成良醫，殊不知這種行為正在釀成大禍。
賴學佳解釋，結石本身就是細菌的「庇護所」，細菌代謝物會讓結石像滾雪球般變大。王男長期、反覆且不規範地使用抗生素，等同於在對細菌進行「魔鬼訓練」，一次次篩選下，最終留下來的，就是什麼藥都不怕的超級細菌。
啟動「兜底」神藥救回一命
「最讓人絕望的是，我們把醫院常規儲備的20種抗生素試了一遍，全部無效。」賴學佳回憶，就連一般用來對付抗藥性細菌的特種藥也敗下陣來，為了救人，醫院緊急啟動特殊採購通道，調來第一種「最後防線」藥物，竟依然壓不住細菌的活性；直到緊急調來第二種「兜底」藥物，治療1週後，尿液細菌培養才終於轉陰。隨後，醫療團隊透過輸尿管軟鏡手術，將結石清除乾淨，徹底搗毀了這窩超級細菌的老巢。
醫呼籲：抗生素≠消炎藥 濫用恐無藥可醫
寧波大學附屬第一醫院感染科主任錢國清藉此案例發出警示，臨床上濫用抗生素的現象相當普遍，許多民眾一有喉嚨痛、感冒（多為病毒感染），就習慣吞抗生素，這完全是錯誤觀念。
錢國清強調，抗生素不是萬靈丹，它僅對細菌有效，對病毒（如流感、新冠）無效，且抗生素是全面殺菌，濫用會導致腸道菌叢失調、引發過敏。
她提醒，長期隨意用藥會誘導細菌產生基因突變，形成超級細菌，導致未來真的生重病時「無藥可醫」，同時呼籲，使用抗生素必須嚴格遵照醫囑，切勿自行購買、隨意停藥或混吃，以免像王男一樣，差點賠上性命。
