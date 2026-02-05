無藥減重有成！王必勝1年多瘦16公斤 網友直呼認不出

前衛福部次長王必勝今（5）日在社群平台分享自己一年多來實踐「無藥減重」的成果，並曝光減重前後對比照，成功瘦下16公斤。他表示，這是邁向健康人生的一大進步，也有把握能持續下去。貼文曝光後，網友紛紛留言大讚「太勵志了」、「健康瘦，就是讚」、「差太多了吧」。

王必勝指出，這一年多來已減重16公斤，目前體重維持在76公斤上下，且已穩定半年之久，飲食控制與運動健身都已內化為日常生活的一部分。他的糖化血色素（HbA1c）從一年多前的6.3降至5.5，血壓藥也已停用半年，血壓仍維持在約120／80的正常範圍。

王必勝表示，在持續重訓之下，體能與肌力明顯提升，這是邁向健康人生的重要進展。他也笑說，減重後酒量大幅下降，正好藉此減少飲酒的頻率與量，「也是一件好事」。

作為「無藥減重」的實踐者，王必勝也經常與朋友討論並分享經驗。他認為，減重過程中最困難的其實是「習慣的改變」，長久以來固定的飲食與生活模式，例如時間一到就吃、每餐一定要吃到某個份量、非澱粉不足以產生飽足感，或提不起勁運動，都是常見障礙。不過依他自身經驗與觀察，只要撐過約一個月，新習慣便會逐漸取代舊習慣，之後反而會變得輕鬆。

在飲食控制方面，他建議先從減量開始，再調整飲食內容；運動則可從短時間、方便執行的方式著手，再逐步增加強度與時間。相關細節預計年後再進一步分享，他也幽默表示，「快過年了，沒人想搞這些吧，哈哈。」

王必勝也提到，近期大型研究顯示，使用減肥藥在停藥後的復胖比率，明顯高於單純飲控與運動者。因此，除非有長期用藥的準備，否則最終仍須回到建立良好生活習慣這條路，才能維持減重成果，並提供大家作為參考。.

責任編輯／蔡尚晉

