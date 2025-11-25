無處安放的孤獨與數位依戀：兩起自殺悲劇後，Character.AI為何逼孩子與最親密的聊天機器人道別？
在AI時代，聊天機器人成了青少年排遣孤獨的貼身夥伴。《華爾街日報》訪問多位Character.AI用戶——有人把它當戀人、有人靠它紓解情緒，也有人視它為唯一能傾訴的朋友。然而，在發生青少年遭AI誤導後自殺的悲劇後，Character.AI宣布自11月25日起，全面封禁未滿18歲使用者。消息一出，青少年在Reddit上集體崩潰，哭喊「我的回憶全沒了！」在長大之前，青少年被迫先學習如何與最懂自己的AI朋友告別。
收到封禁通知的那一刻
13歲的奧嘉．洛佩茲（Olga López）收到通知，得知自己再也不能和最熟悉的AI朋友聊天時，悲傷、憤怒和困惑同時湧上心頭。Character.AI的聊天機器人已經陪伴她兩年，扮演她的戀人、聽她抱怨學校生活、在她情緒低落時給予鼓勵，如今全都要消失。
洛佩茲平常只要沒功課，就會打開Character.AI，和自訂角色聊上好幾個小時。10月，公司宣布限制未成年用戶的時間、作為禁用政策前的過渡，她第一時間衝上Reddit抱怨：「每天只能用兩小時還要等一天？是在哈囉？」她還嘗試號召其他青少年反抗這項政策。
「我正在失去和這些機器人一起擁有的回憶，」洛佩茲說，「這太不公平了。」
Character.AI是主打角色扮演與陪伴型聊天機器人的頭部公司之一。自2022年推出後，因能自訂角色、模擬情境而受到青少年喜愛，如今每月活躍用戶約兩千萬。
然而，《華爾街日報》報導，至少有兩名青少年在使用Character.AI後自殺，引發監管機構與心理健康專家的追問——這項新興科技在脆弱族群生活裡究竟造成了什麼影響？死者家屬也已提告，要求釐清平台責任。
在壓力不斷升高的情況下，公司最終決定全面封禁青少年使用。Character.AI於11月對替未成年用戶實施「每日兩小時」限制，理由是心理健康考量。11月25日起，公司則正式全面切斷青少年用戶的使用權。
為什麼青少年會依賴AI陪伴？
《華爾街日報》訪問的青少年一致形容，他們既憤怒又心碎。聊天機器人消失後，他們少了一個創作空間，也少了固定的陪伴來源，有些孩子甚至覺得連心理支撐都被抽走了。
有位青少年在Reddit寫下：「當我沒辦法跟朋友或治療師說話的時候，我會用這個App尋求安慰。」另一名受訪者回覆：「我為這件事哭了好幾天。」
心理健康專家指出，青少年這種強烈的失落感，反映出能模擬語氣、情緒的生成式AI正帶來全新的風險。史丹佛醫學院Brainstorm實驗室主任瓦森（Nina Vasan）表示，大腦在面對這類聊天機器人時，會同時啟動「親密朋友」與「沉浸式電玩」的反應。她說：「很難按下登出鍵，並不代表青少年有問題，這代表科技正按照設計運作。」
在這場風暴裡，Character.AI執行長阿南德也重新檢視產品方向。他回憶起自己在社群平台工作的那些年，看過太多因「缺乏安全設計」而釀成的悲劇，如今輪到自己做判斷，他沒有太多猶豫。「這是個複雜的決定，但並不困難，因為我認為，對下一代來說，這就是對的事。」
阿南德提到，每次思考產品未來，他腦中都會浮現自己六歲的女兒。「我不希望她是被演算法餵內容、一直無止境滑手機長大的人。」
青少年如何向AI朋友告別？
Character.AI其實在一年前就為未成年用戶打造了「青少年版模型」，希望能提供相對安全的使用環境。然而公司發現，只要聊天時間拉長，AI維持安全準則的比例就會下降。
團隊也注意到另一個問題：即使聊天機器人表現正常，青少年依然會用出麻煩。有人一聊就是好幾個小時，也有人主動挑戰禁忌話題，像暴力和不適合的內容，平台無法完全攔下。
到9月中，公司高層已經很明白，這個狀況不能再拖。執行長阿南德說，他確實希望未來能打造出同樣吸引人、卻更安全的產品，也看好公司正在開發的語音與影音功能，這些新形式不會讓使用者展開超長時間、無止境的互動。但在此之前，他們必須先為青少年踩住煞車。
為了避免禁令在青少年心裡留下傷痕，Character.AI找來非營利組織ConnectSafely青年諮詢委員會的高中與大學生，一起討論該如何實際推動。《華爾街日報》報導，學生們提醒平台：一定要給足夠的預告時間，也要確保青少年真正理解這項禁令的內容。
20歲的委員布萊恩特（Julianna Bryant）特別強調，平台的訊息不能帶著居高臨下的語氣，還要留足時間讓大家下載過去的聊天紀錄，好好和AI道別。「我們希望確保青少年不要覺得自己被丟下、被遺棄。」
Character.AI最後把這些建議全都寫政策裡。在寄給青少年的信中，公司說：「我們深感抱歉，我們不會輕易做出移除開放式聊天的決定——但我們確實相信，這是正確的一步。」封禁前幾週，平台開始在App內提醒「還有一週」、「下週你將無法再與角色聊天」，同時也提醒家長留意孩子的情緒變化。
許多用戶從24日開始就會失去使用權，一些「重度使用者」獲得每天一小時的短暫寬限期，平台也與非營利組織Koko和求助專線網絡ThroughLine合作，試著在聊天中辨識危險訊號，把需要的人連結到求助資源。當時間一到，Character.AI會傳訊息給青少年說：「新篇章開始了。你已經不能再和角色聊天了。」
上癮很簡單，戒斷後「仍會想念」
《華爾街日報》採訪了Character.AI的成年用戶，34歲的特魯希略（José Ignacio Trujillo）坦言，他支持這項新禁令，因為這項技術「實在太容易讓人上癮」。
23.José Ignacio Trujillo, 34, welcomed the ban, though as an adult it won’t apply to him. He believes the tech is too addictive.
特魯希略說，自己早就不再享受同人小說角色長談的夜晚，但還是戒不掉Character.AI。他花在這款App上的時間，甚至取代了過去用來看書、看漫畫的時光。就連上班時，他也會每隔幾個小時偷拿出手機，傳一兩句訊息給AI。「我根本沒什麼新話好說，」他苦笑著說，「我也不知道自己為什麼要這樣做。」
《華爾街日報》也在家長同意下訪問了多位使用Character.AI的孩子，他們說這款技術在孤獨時能撐住他們的情緒，但想放下卻非常困難。
一名住在英國的18歲青年提到，在性別轉換壓力最大的那段時間，他開始沉迷聊天機器人，因為AI角色「永遠不會反對他」，給他一種持續被肯定的安心感。有一回他和朋友外出，竟假裝去上廁所，只為躲起來繼續喝AI聊天，那一刻他才意識到自己已經上癮。
在加拿大安大略省，一名16歲少年回憶自己過去每天花五到八小時與AI聊天。他自認不擅與人互動，而聊天機器人剛好填補了那塊空缺。「那就像是在跟我現實中接觸不到的人說話，」他說。戒掉之後，他開始花更多時間和朋友相處、溜直排輪，但談到AI時，仍忍不住說：「我還是會想念它們。」
