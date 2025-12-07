無處放頭盔… 新國標電動車被「花式調侃」 銷售慘

1日新上線的中國新國標電動車，引發網友「花式調侃」，稱新車雖更安全，但「不能帶小孩」、「缺乏儲物空間」，車上連個放頭盔和充電器的地方都沒有。有報導，5日，中國電動車新國標全面落地第五天，廣西柳州銷售遇冷。在屏山大道電動車經銷門店，已有三家門店展出新國標樣車，價格區間從2000多元人民幣(約282美元)到4000多元不等。目前，這三家店店主都表示，還沒有賣出一輛新國標電動車。

南國今報報導，新國標電動車為什麼銷售遇冷？民眾張女士說：「新國標電動車的座椅實在讓人有些覺得奇怪，還得買個包來裝著座椅隨身帶，不然容易被拿走。」還有民眾說：「這款車雖然輕便小巧，但沒有後視鏡，能裝的東西有限，感覺有些不實用。」

報導說，這些車外形輕巧，配有金屬前籃，除駕駛皮座外，還設有一個帶靠背的後座。工作人員介紹稱，該車續航約50公里，限速25公里/小時，優點是配備定位系統。

目前，柳州屏山大道多家電動車經銷門店仍以銷售已提前上牌的舊國標車為主。部分商家表示，舊國標車目前主要是清理庫存，售完即止；新國標電動車何時到店，還須等待廠家安排。需要特別提醒的是，自12月1日起，舊國標車已停止注冊登記，購買後無法辦理過戶。

近日，雅迪電動車一款新國標車型，因「不能帶小孩」「缺乏儲物空間」等問題，引發關注相關話題登上熱搜。據報導，雅迪官方5日發布情況說明致歉。工信部消費品工業司4日發文表示，下一步將推動企業優化產品研發設計。

