無處方箋「瘦瘦針」流竄藥局？ 石崇良：衛福部啟動三招管制
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
俗稱「瘦瘦針」的GLP-1（腸泌素類藥物）近年爆紅，亂象也隨之而生，甚至傳出有藥局在沒有醫師處方之下濫賣。衛生福利部長石崇良今（15）日強調，衛福部去年8月就已經把GLP-1列入需要追蹤溯源的藥品，將配合三大措施取締非法藥物，避免GLP-1藥物被過度濫用。
石崇良上午是在立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時，回應媒體提問坊間傳出有藥局隨意販賣「瘦瘦針」一事。
石崇良強調，第一，衛福部已啟動專案稽查，去年月就已經把GLP-1列入為需要追蹤溯源的藥品項目，所有流向，藥商供應到哪裡去，全都需要一一登錄，再搭配地方衛生局的稽核，有沒有處方箋一勾稽就知道。
第二，石崇良說，針對非法藥物的取得，衛福部也已跟數發部合作，在網路上面巡查，一旦發現有人非法販賣，便立即取締、下架、遮蔽，以避免有非法的藥物流入市面。
石崇良表示，第三，衛福部同時也強化跟專業醫學會以及醫師公會的合作，提醒第一線醫師要強化適當使用，不要過度濫用，因為其還是有一定的藥品風險。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
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