無號誌路口汽機車碰撞 機車騎士遭撞飛

高雄鳳山一處無號誌路口，發生汽機車碰撞車禍，騎士當場連人帶車被撞飛，機車也被撞到扭曲變形，汽車車頭更撞爛，警方研判汽車未減速，機車從巷口衝出也未禮讓，恐怕是釀禍的主因。

一輛汽車行駛在高雄鳳山保南一路上，突然一輛機車衝出來，兩部車撞在一塊，騎士連人帶車被撞飛，當場摔落在地，汽車駕駛趕緊下車查看，路口監視器紀錄撞擊的瞬間。

目擊者的行車紀錄器也拍下車禍瞬間，雙方在車禍發生前，都未禮讓也未減速。

鳳山南成派出所副所長黃志豪：「初步肇事原因研判，汽車駕駛無號誌路口未減速，騎士未禮讓幹線道車，詳細肇事原因仍需交大判定。」

肇事的汽車車頭毀損嚴重，機車則是被撞到扭曲變形，騎士被撞後身體挫傷右腳骨折，幸好意識清楚沒有生命危險，雙方的肇責有待進一步釐清。

