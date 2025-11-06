EBC東森新聞

無號誌路口釀禍！ 機車未禮讓直行車 衝撞公車倒地

新北永和一輛機車，沒有注意前方幹道的狀況，直接衝出來，撞上公車。（圖／東森新聞）
用路人行經無號誌路口時，真的要特別注意，新北永和就有一輛機車，沒有注意前方幹道的狀況，直接衝出來，結果就撞上一輛公車，受傷倒地，好在公車駕駛馬上踩剎車，否則後果不堪設想。

前方一輛公車緩緩駛來，準備經過路口的時候，偏偏這時道路外衝出一輛機車，他沒有左看右看，馬路直接當自己家，但奇怪的是怎麼這軌跡，轉彎半徑這麼大呢，大到一不小心，就直接朝公車的側邊給撞了上去，就算公車駕駛想往左閃也閃不了，機車騎士就連人帶車倒地，好在公車司機立刻踩剎車停了下來，否則後果恐怕會輾過去，造成更嚴重的傷害。

事發就在5號上午，新北市永和區，公車速度不算緩慢，又剛好機車騎士還是沒有注意來車。而經過測驗之後雙方的酒測值也都是0，公車駕駛並沒有受傷，而其實則是撞到那一面，左手左腳擦挫傷，而機車的左側車身也破了一個小洞，所幸一切都沒有大礙，不過警方也呼籲，在經過沒有號誌路口的支線車道時，應該要先停讓幹道先行，幹道車的駕駛也應該要減速通過，才能避免發生碰撞，造成遺憾。

