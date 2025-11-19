「無蚊淨土」冰島失守！暖化促蚊蟲擴散 美展開防治戰

圖／達志影像美聯社

冰島因為氣候極寒，曾是地球上少數沒有蚊子的地方，不過科學家近期證實，在南部市鎮奧佛斯及首都雷克雅維克周邊地區，出現了兩種不同品種的蚊子，顯示在暖化衝擊下，當地生態不再穩定。然而，這股蚊蟲擴散趨勢不只在冰島出現，美國佛州邁阿密近日首次出現本土傳播的登革熱病例，當地政府於是與科學家一同進行防治，除了清除積水的孳生地點外，也開展基因研究，力求從根本上解決蚊蟲增生威脅。

被視為「地球上少數無蚊之地」的冰島，科學家近期證實了一項令人出乎意料的消息：在南部市鎮奧佛斯的一處農舍內，出現了大量從未在當地見過的蚊子，這個突如其來的變化，立刻引發外界對當地生態的高度關注。

昆蟲學家 阿爾弗雷德森：「我們收到來自奧佛斯一位農民寄來的一張奇特蚊子的照片，於是決定前往查看。當我們打開農場馬廄的門時，一大群蚊子飛了過來，牠們似乎主要以鳥類的血液為食。」

這批在農場找到的蚊子是本週新發現，但上個月底在冰島首都雷克雅維克以北約30公里處的喬辛，也有一名昆蟲愛好者捕獲了一種歐洲十分常見、名為「環帶庫蚊」的蚊子，這些零星案例顯示，冰島生態正面臨新的壓力點，過去長年維持的自然隔絕狀態恐怕不再穩定。

記者 瓊森：「我們可以看到過去幾週在冰島發現的一部分蚊子。這些較小的蚊子是本週在奧佛斯發現的，而較大的則是上個月在喬辛發現的。看起來，這些蚊子已經要在這裡定居了。」

生物學教授表示，由於全球暖化衝擊，昆蟲一萬多年來不斷遷入冰島並拓展棲地，蚊子這個「新來的」物種要完全散播雖然尚需時日，但牠們憑藉獨特的生物習性，已經克服了嚴酷的氣候挑戰，未來族群規模擴大的可能性將持續攀升。

生物學教授 吉斯拉松：「這些蚊子要擴散，還需要好幾十年的時間。」

記者：「是大概十到五十年左右嗎？」

生物學教授 吉斯拉松：「是的，應該會落在這個範圍內。這些蚊子會利用露營車和其他交通工具，加快擴大族群的速度。」

冰島蚊子擴散的現象，折射出全球暖化對昆蟲生態的影響，而這種影響在氣候更溫暖的美國，則演變成更直接的健康威脅：在佛羅里達州邁阿密，由於蚊子活躍期逐年延長，近日首次出現本地傳播的登革熱病例，當局因此聯合科學家開始進行「防蚊大戰」，試圖從源頭找到遏止方法。

防蚊部門主管 穆特比：「我們正努力研究這些地區的生態環境和物種組成，這就是我們研究的一部分，因為一旦弄清楚其中的關鍵，就能對症下藥。換句話說，我們就能智取這些蚊子。」

邁阿密的蚊蟲控制單位與大學合作，先採取最根本但關鍵的做法，逐一巡查社區中的積水容器及排水溝，清除各處可能孳生幼蟲的孵化點，並對公共區域和民宅周邊進行排查，力求切斷傳播源頭，降低蔓延風險。

防蚊部門主管 穆特比：「我們會進行大量的檢查，因為這是消滅牠們的主要方式，只有掌握了牠們的繁殖習性，才能阻斷牠們與人類的頻繁接觸。」

不過，由於這些傳播疾病的蚊子，已經習慣棲息在人類住家附近並「被馴化」，使得大規模噴灑化學藥劑的方式難以奏效，防控部門必須持續派遣大量人員，以最原始的方法執行清除工作。

佛羅里達國際大學教授 德根納羅：「在邁阿密戴德郡，我們會特別關注兩種蚊子，一種是埃及斑蚊，一種是白線斑蚊。其中，埃及斑蚊是當地傳播蚊媒疾病最主要的媒介。」

為了早日擺脫這種耗費人力的傳統戰術，科學家們同時開始進行基因研究，透過微量注射等實驗技術，深入探究蚊子鎖定人類叮咬的行為機制。一旦這項基因層面的謎團被解開，就有望能為地方控制部門提供更精準的數據，實現根本性防治。

