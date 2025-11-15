無視中國赴日警示！上海機場飛日本仍大排長龍 陸客：政治與我無關

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會拋出「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿。中國外交部昨（14）日突發布旅遊警示，呼籲民眾暫時避免前往日本。然而，日本媒體今（15）日實地走訪上海浦東機場卻發現飛往大阪的班機前依然人潮洶湧，多名陸客受訪時直言知道新聞跟官方警示，但行程仍不會改變，甚至有人表示「政治與我無關」。

​​​​​日本首相高市早苗日前在國會拋出「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿。圖為日本街景。（示意圖／Unsplash）

據《朝日新聞》今日稍早報導指出，中國外交部在聲明中指控，日本於台灣議題上的公開性挑釁發言，已使中日交流「顯著惡化」，甚至對中國公民的人身安全帶來「重大風險」，呼籲中國公民避免前往日本。該旅遊警示迅速衝上中國微博熱搜，引發大量討論。不過，朝日記者15日上午10點實地走訪上海浦東機場，飛往日本的登機櫃檯依舊排滿隊伍，許多旅客手持紅色護照準備登機，未見因官方警示而退縮的跡象。

對此，記者訪問了5組正在辦理簽證的遊客，一對30多歲、帶著孩子的夫婦表示，他們確實知道外交部警告，但不會為此改變行程，在被問及原因時，他們僅表示「對政治不感興趣」，並未給出太多解釋。其他遊客雖表示有在關注新聞，但對於是否感到擔憂表現得欲言又止。報導形容，他們似乎對在此情況下前往日本感到愧疚。

另一名剛大學畢業的20多歲女子同意受訪後直言，「政治與我無關。」她表示自己曾到訪多個國家，包括歐洲，從未遇到歧視問題，並表示在日本感到特別安全。她強調，「即使我可以取消機票，我也不會改變計劃。」

