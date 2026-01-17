無視保護令！建設公司小開「家暴打死前妻」冷靜清血跡 再棄屍丟包騎樓

記者林意筑／台中報導

張男持棍棒暴打陳女至昏迷命危，被依重傷害死罪嫌起訴。（圖／資料照）

去年9月底時，大雅一名30歲張男與33歲前妻陳女發生口角後，竟徒手持棍棒暴打陳女至昏迷命危，但張男卻不將前妻送醫救治，反而先將現場血跡清洗乾淨滅證後，再將陳女載至路邊丟包，並開車落跑至彰化田尾外婆家躲藏。檢方偵結依重傷害致死罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

據了解，張男是某建設公司小開，他阿公則在當地經營國術館，與陳女育有1女，且陳女對張男有聲請保護令，於2024年9月時核發，令張男不得對陳女家暴、騷擾及接觸。不過去年9月底時，2人卻一同開車閒晃，過程中因故發生爭執，張男竟拿棍棒痛毆陳女，造成陳女頭部、身體多處外傷，顱腦損傷出血、重度外傷性神經軸索損傷。

廣告 廣告

張男見陳女因重傷陷入昏迷命危時，卻未將她送醫救治，反而繼續開車載著陳女到彰化某洗車場清洗血跡，直到隔日凌晨再開車回大雅區，並將陳女丟包在騎樓處。直到凌晨4時許，張男父親見前媳婦全身傷倒臥在騎樓，才緊急通報119將陳女送醫，但經急救仍不治。

經警方調閱附近監視器畫面，發現張男將陳女丟包在騎樓處後便開車離開，循線追查以車追人，查出張男逃逸至彰化田尾外婆家躲藏。警方立即前往逮人，發現張男與外婆一家人正準備用午餐，張男見員警進入抓人當場錯愕。

張男犯案後疑似有吸毒，遭警方逮捕時情緒相當不穩定，全案經檢方相驗及訊問後，參考相驗報告及相關證詞等，認定張男犯嫌明確，偵結依重傷害致死、違反保護令等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

長槍也能外送？台中獵人Line群兜售土製長槍 警直衝家門扣得3長槍

台中街頭爆格鬥賽！噁男騷擾女店員遭勸離 父子3人見義勇為反被揮拳

台中清晨驚爆縱火！50歲惡男「欠2萬不還」又燒車洩憤 民眾合力滅火

國小7學童玩壞溜滑梯「舉海報罰站30天」家長怒轟羞辱 校方澄清獲大讚

