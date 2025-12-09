無視保護令！歌迷跨海跟騷歌手曹雅雯 遭逮申押獲准

高雄市 / 綜合報導

歌手曹雅雯，長期被一名劉姓女子騷擾，因此法院也核准「跟騷保護令」，沒想到11月30日在衛武營表演時，劉姓女子無視保護令，近距離欣賞，曹雅雯嚇得向警方報案，卻沒有效果。對此鳳山警局坦承，執勤員警有疏失，也將進行懲戒。而劉姓女子，事後又在12月出現在另一場公益演唱會，這回被警方逮捕移送地檢署後，向法院申請羈押獲准。消息傳出，也讓曹雅雯鬆了一口氣，希望不再被騷擾了。

歌手曹雅雯站在觀眾前方演唱，粉絲們拍下這過程，但影片中這一位，坐在第一排的女子，看似正常，可是沒想到 她 竟然是長期騷擾曹雅雯的新加坡籍劉姓女子，無視跟騷保護令，11月30日在衛武營近距離緊盯曹雅雯，歌手曹雅雯說：「很遺憾的就是當天她竟然就是可以，好好的坐在第一排然後甚至盤腳很chill的聽我唱完歌，然後唱完之後就走掉了。」只是當時曹雅雯，立刻向轄區警方報警求助，畢竟法院早已核發「跟騷保護令」，劉姓女子就不得接近，沒想到似乎沒有效果。

鳳山分局副分局長蔡富原說：「程序上確實有精進檢討之處，現場兩名執勤員警，將依規定核予申誡兩次懲處並加強教育。」警方坦承當時程序有檢討之處，也懲戒兩名執勤員警，不過這名劉姓女子12月3日又出現另一場公益演唱會，遭到逮捕也讓曹雅雯鬆了一口氣，記者VS.歌手曹雅雯說：「(聽到抓到了)心情滿好的，我坦白說滿好的，她也是一個有家庭也是人家的小孩，所以我覺得經過這件事情之後，我希望大家就是各自安好。」

劉姓女子被移送地檢署後，檢方表示，她曾因恐嚇跟蹤騷擾等罪，被新北地院判處，應執行有期徒刑6個月，驅逐出境，同時也因犯跟蹤騷擾防制法，被台北地院處拘役50天，人還滯留台灣，如今卻不甩保護令，因此聲押獲准。

