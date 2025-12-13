「無視保護令」衝豐原車站砍前女友母女 狠男一審判1年7月

黃姓男子不顧法院核發的保護令，在豐原車站砍傷前女友及其母親。(翻攝畫面)

台中豐原車站今年7月發生當眾砍人案，黃姓男子因不滿前女友母女不讓自己陪產檢，竟無視保護令，至台鐵豐原車站持刀砍傷2人，檢方以殺人未遂起訴黃姓男子。台中地方法院審理後，改以傷害罪判黃姓男子1年7月徒刑，全案可上訴。

檢方起訴書指出，黃姓男子有多項前科，與前女友黃姓女子先前同居，後因相處不睦，由黃姓女子的母親將她帶回北部住所居住，並經黃姓女子聲請民事暫時保護令，裁定禁止黃姓男子實施家庭暴力及騷擾行為。

事發當天，黃姓男子得知黃姓女子及母親要前往台中探望外公，並順便進行產檢，而他竟尾隨黃姓女子至豐原車站。在進入月台時，3人爆發激烈口角，黃姓男子情緒失控，當眾掏出隨身水果刀與利剪朝黃姓女子母女揮舞，造成黃姓女子手部遭劃傷，其母親則頸部見血，所幸傷勢較輕，無生命危險。

廣告 廣告

警方訊後以殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法等罪嫌將其移送，台中地檢署複訊後認定其嫌疑重大，有羈押原因及必要，依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押。台中地方法院一審認定黃姓男子未達殺人未遂，改以傷害罪論罪，2罪分別處1年2月、7月，合併應執行1年7月徒刑，全案可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

鏟子超人幫集氣！台鐵副站長車禍昏迷 家屬急尋目擊者

新竹男童年遭施暴頭破血流「拒養生母」 法院裁定無須扶養

富二代虐殺女友關十年 出獄又鬧事1／虐死女友關10年！ 富二代出獄又鬧事持槍毆弟