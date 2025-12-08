無視保護令！2天狂打155通電話騷擾妻子 南投地院判罰出爐

南投黃姓男子無視保護令，36小時狂打155通電話騷擾妻子，遭判處拘役45日。 圖：葉宜哲攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 南投一名黃姓男子，因長期對妻子施加言語及肢體暴力，法院核發妻子保護令，裁定黃男10個月內不得對妻子家庭暴力、不得直接或間接騷擾，效期為2年。但黃男竟在短短36小時內狂撥155通電話，南投地院以違反保護令罪，處拘役45日，如易科罰金，折合4萬5000元。

由於黃男長期對妻子施加言語及肢體暴力，妻子選擇投宿民宿並向南投地院聲請核發保護令，去年1月中旬裁定，黃男2年內不得對妻子實施家庭暴力，且不得直接或間接騷擾，並須完成認知教育輔導。

今年4月黃男因不滿妻子拒接電話，從4月16日凌晨0時起至17日凌晨2點，接連撥打142通LINE電話，以及13通未顯示號碼的手機電話，總計高達155通，平均每小時不斷打，一小時至少打4、5通，妻子不堪其擾向埔里警方報案。

南投地方法院審理後認定，黃男明知保護令禁止騷擾，仍以極端密集的方式撥打電話，嚴重侵犯了被害人的人身自由與安全，且通話次數極高，情節重大。法官最終依違反保護令罪，裁定黃男處拘役45日，如易科罰金則需繳納4萬5000元。

