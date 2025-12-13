無視切結書緊黏人夫！小三傳同床裸照示威 妻接騷擾電話怒告

記者楊忠翰／基隆報導

基隆市1名人夫阿豪（化名），先前與郭姓女子發生外遇，還被妻子抓姦在床，郭女起初保證不再來往，卻與阿豪相約過夜，還自拍同床裸照，再傳給阿豪妻子示威，郭女還跑到對方住家拍門叫囂，甚至半夜打電話騷擾她，阿豪妻子忍無可忍，憤而提告求償120萬元，基隆地院判阿豪及郭女應連帶賠償40萬元。

阿豪妻子主張，她與丈夫結婚多年，婚後育2名子女，去年間她意外發現，丈夫與郭姓女子發生外遇，遂要求對方簽立切結書，允諾不再與丈夫來往，但郭女仍持續與丈夫見面，丈夫手機還存有兩人同床共枕的裸照。

不僅如此，郭女得知此事後，竟傳送自己裸照及小孩照給她，並附上1大段恐嚇文字，還進一步跑到住家拍門叫囂，甚至多次半夜打電話騷擾她，最後更破壞門鎖竊取雨衣，讓她實在忍無可忍，遂向2人提告求償120萬元。

郭女辯稱，阿豪曾提及自己與妻子感情不睦，目前已經分居，正在協議離婚，後來她才知道全是謊言，還因此罹患焦慮及失眠等症狀，導致無法正常工作而失業，阿豪妻子求償120萬元金額過高。

法官勘驗郭女裸照及對話紀錄後發現，郭女與阿豪互動親密，明顯逾越一般男女交往分際，侵害阿豪妻子配偶權情節重大，因此判阿豪與郭女應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

