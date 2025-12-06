無視台灣多次已讀不回！小紅書遭禁用1年 Yahoo民調「過半人態度曝」

記者柯美儀／台北報導

台灣封鎖小紅書1年。（圖／翻攝自微博）

中國APP「小紅書」在台已累積逾300萬名使用者，卻因資安漏洞與詐騙問題頻傳，被政府鎖定為高風險平台。內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫時封鎖一年。「Yahoo奇摩」針對此議題詢問網友看法，截至今早10時共有9,200人投票，其中有51.6％非常不贊成、25.4％網友表示非常贊成。

刑事局指出，小紅書在國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年以來更牽涉1,706件詐騙案，累計財損達2億4,768萬元。由於該平台使用量快速增加，但執法單位卻無法向其調取偵辦所需資料，使案件難以追查，形成執法「法律真空」。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

小紅書遭政府下令封鎖一年，引發民眾正反論戰。「Yahoo奇摩」自5日至9日針對「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」進行網路民調，截至今早10時共有9,200人投票。結果顯示，有25.4％網友表示非常贊成、6.1％還算贊成、8.6％不太贊成、51.6％非常不贊成，另有8.3％為不知道／沒意見。

小紅書之所以被封鎖，是小紅書母公司行吟信息科技（上海）有限公司至今未在台設立法律代表人，也未回應台灣官方的調資料函文。內政部強調，在台提供服務的平台都必須遵守台灣法律，小紅書的態度形同無視法規，因此啟動緊急處置，執行為期一年的「停止解析與限制接取」措施。

