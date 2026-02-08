無視告示硬闖北港溪峽谷秘境 58歲婦遭落石爆頭命危

北港溪鬼斧神工峽谷奇景成為傳說中的秘境。讀者提供

南投縣仁愛鄉與國姓鄉交界的北港溪峽谷，近年因「野溪溫泉」及「一線天」景觀在網路爆紅，管理單位公告禁入，58歲王姓婦人與友人今（8日）下午結伴硬闖禁區，在施工便道遭落石擊中頭部，血流如注、意識模糊，目前仍在醫院急救。

這起意外發生在下午2時多，王姓婦人與友人行走在往返野溪溫泉的施工便道上，突如其來的落石精準砸中王婦頭部，造成嚴重撕裂傷與大量出血，隨即失去意識，友人驚慌之餘連忙向119報案求援。

因事發地點位於烏溪上游，沿途山壁高聳且道路極度狹窄，救護車根本無法駛入。為了與死神搶時間，惠蓀林場緊急調派內部小貨車進入峽谷，將傷者載運至較寬闊的道路，再由國姓消防分隊救護員接手止血，火速送往埔里基督教醫院搶救。傷患於下午4時19分抵院時傷勢嚴重，院方全力救治。

中興大學實驗林管理處指出，北港溪峽谷屬於破碎岩層地質，地勢陡峻，長期存在落石風險，且常因午後暴雨導致溪水暴漲，並非森林遊樂區的開放範圍。

農水署南投管理處去年才完成能高大圳取水工修復工程，並在柵門內放置挖土機試圖阻擋車輛闖入，甚至張貼「擅自進入發生意外，後果自負」等嚴厲告示，但仍有遊客趁著冬季枯水期，不顧生命安全硬闖禁區。

實驗林管處強調，依據《森林遊樂區設置管理辦法》，管理方已於明顯處設置警告標示並禁止進入。針對此次憾事，後續將加強售票口宣導與管制，呼籲民眾切勿為了幾張網美照，拿生命在斷崖落石間開玩笑。

58歲王姓婦人擅闖北港溪秘境遭落石擊中，救護員緊急送醫。讀者提供



