無視啦！ 中警告暫勿赴日 遊客照飛喊「不在意警示」

日本首相的「台灣有事論」延燒，中國呼籲公民「避免前往日本」，中國三大航空公司，甚至宣布「機票免費取消」；不過各地還是有民眾前往日本觀光，稱不在意外交部的警示，同時也有網紅號召中國人搗亂日本，日本堅持不撤回言論，但也呼籲進行元首級對話，緩和緊張。

對著鏡頭大罵日本，還威脅要號召中國人去日本搗亂日本首相高市早苗的台灣有事論，不斷發酵，中國外交部已發布警告，呼籲避免前往日本旅遊，中國三大航空公司也響應，宣布赴日機票免費取消，但上海機場還是有不少人照樣飛日本。

中國民眾：「我想去看看阿蘇山，品嚐當地美食，沒那麼在意外交部公告。」

中國民眾：「因為已經買好機票沒辦法，但我會注意晚上不要外出，儘量早點回飯店。」

陸客心心念念日本美景，畢竟日本正值紅葉季，山梨縣富士河口湖町，擠滿遊客，當中不乏中國人。

中國民眾：「我覺得日本很安全，無視通知就好，無視無視無視，國家間的事就交給政治家處理。」

政治歸政治，這名中國人很理智，選擇無視政府的禁令，但也不是每個人都這麼有膽。

中國民眾：「我不認為以後不會來日本了。」

中國民眾：「目前沒有遇到需要擔心治安的狀況，遇到的人都很友善。」

今年截至9月為止赴日的中國遊客就有750萬人，佔了訪日外國人當中的兩成，如今中國發出柔性禁令，下一步會不會有實質抵制，讓外交戰升級為制裁戰，日本政府火速反應。

日本官房長官木原稔：「這與日本方面的認識並不一致，也與領袖間確認過的戰略互惠關係推進，建立建設性且穩定關係的大方向不符。」

日本也期盼進行實質性的元首會談，緩和局勢，但短期內恐怕難以實現。

