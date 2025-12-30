無視圍台軍演！新台幣緩步走升，中午暫收31.409元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中國發動「正義使命」圍台軍演，不過台北股匯反應冷淡，進入封關倒數之際，台股在昨日創下新高後，今日雖然隨美股收黑拉回修正，但截至中午，跌點已收斂至百點之下，新台幣兌美元匯率則緩步走升，中午暫時收在31.409元、升值4.1分，但台北外匯經紀公司成交量僅2.46億美元。

外匯交易員指出，耶誕節後，新台幣匯市交易量能明顯降溫，外資動作不大，剩下出進口商例常拋補，其中，出口商拋匯力道大於進口商，使新台幣匯價緩步走升，今早盤中最高見到31.405元，逼近31.4元。

觀察主要亞幣也多在現有區間內，日圓兌美元匯率今早走勢回落至156價位，人民幣離岸價又回到7兑1美元關卡附近，韓元走勢則轉趨震盪。

投資人關注聯準會(Fed)即將發佈12月會議記錄，相較於市場目前預估Fed明年會降息2次，當時Fed宣布降息1碼，預測明年只會降息1次，有「鷹式降息」說法。

