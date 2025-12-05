無視外界質疑！美軍東太平洋再炸運毒船 船上4人死亡

美國軍方在東太平洋再次擊沉一艘疑似運毒船隻，造成四人死亡，此舉加劇了外界對川普（Donald John Trump）政府禁毒行動合法性的質疑。美國南方司令部於社群媒體發布消息，附帶一段21秒的影片，顯示美軍「南方之矛」行動小組在國際水域對一艘據稱由恐怖組織運營的船隻發動致命打擊。

美軍於東太平洋又炸了一艘疑似運毒船。（圖／翻攝自X＠Southcom）

美國總統川普已表明將進一步升級打擊毒販的行動，近日在內閣會議上宣稱：「我們也將開始在陸地上進行這些打擊行動。我們知道他們住在哪裡，知道壞人住在哪裡，我們很快就會開始行動。」這番言論暗示美軍可能擴大行動範圍至委內瑞拉領土。

這起最新事件發生之際，五角大廈正因9月對另一艘疑似販毒船隻的襲擊而面臨兩黨批評。當時，美軍在首次打擊後又發動後續空襲，導致倖存船員喪生。美國海軍上將布拉德利（Frank "Micky" Bradley）於當地時間週四在國會山莊向領導人通報了9月事件的詳情，這是迄今為止國會對川普總統在加勒比海地區軍事行動進行的最重要審查。

國會議員對9月事件的看法明顯分歧，立場呈現黨派色彩。一位民主黨高層人士在觀看事件影片後表示，這是他作為議員所見過的「最令人不安的事情之一」。然而，眾議院委員會主席、阿肯色州共和黨眾議員克勞福德（Rick Crawford）則認為第二次打擊是合理的。參議院情報委員會主席、同樣來自阿肯色州的共和黨人湯姆．科頓（Tom Cotton）也持相似觀點。

儘管川普政府於週三表示「一定會」公開9月事件的後續打擊影片，但截至週四晚間仍未發布，相反卻公開了最近一次襲擊的影片。大多數共和黨人對整體禁毒行動表示支持，但廣泛的外部法律專家認為這些行動可能是非法的。9月2日的襲擊已引發兩黨關注，被質疑可能構成戰爭罪，參議院軍事委員會更誓言將進行監督。

作為「南方之矛行動」的一部分，美軍迄今已對23艘疑似販毒船隻發動空襲，造成至少87人死亡。川普政府聲稱，該行動旨在遏制毒品走私活動。根據南方司令部的說法，最新被擊沉的船隻載有非法毒品，正沿著東太平洋一條已知的毒品走私路線航行，船上四名男性「販毒恐怖分子」在行動中被擊斃。

