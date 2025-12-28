無視宜蘭強震狂搖 水豚超淡定反應笑翻網友：根本台灣人
宜蘭外海昨日（12/27）晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台都相當有感，不少民眾地震後紛紛於社群平台發文分享驚險瞬間，位於宜蘭冬山鄉的熱門農場「斑比山丘」也在社群平台曝光園區監視器畫面，記錄水豚們面對強震時的反應，意外爆紅。
「斑比山丘」地震後在Threads分享地震發生時的監視器畫面，只見鏡頭在劇烈搖晃下不斷晃動，原本悠哉吃草的水豚們似乎被地震嚇到，突然開始小跑步，彷彿想要離開震動，不過才過短短3秒，幾乎所有水豚就同步放慢腳步、停下來左顧右盼，完全無視地面仍在持續搖晃，畫面相當逗趣。園方小編也在貼文中表示，地震當下保姆立即查看監視器確認動物狀況，結果發現「水豚們有跑，但不多」。
水豚們淡定的畫面曝光後立即在社群瘋傳，目前已累積超過4萬人按讚、約100萬次瀏覽，底下網友紛紛笑說「關於地震台灣人跟水豚們一樣情緒穩定」、「我覺得這篇會爆，像極了台灣人」、「從左邊跑到右邊已經展現我豚最大誠意」、「同時開始跑，然後同時停下來欸」、「片中出現的水豚，憑影片可以入籍台灣」，還有其他網友分享自家飼養的迷你水豚，表示「我家迷你水豚也是有跑但不多，還呼嚕呼嚕叫」。
