無視批評聲浪！歲末突襲拆毀陳奇祿故居 民團批台大以私犯公 籲監院糾正

搶救台灣文史故居聯合於立法院召開記者會，批台大無視社會批評、在地社區抗議，火速拆除陳奇祿故居，提出監察院糾正台大等5大訴求。 圖：搶救台灣文史故居聯合提供

[Newtalk新聞] 「都更怪手斬斷百年歷史血脈」，搶救台灣文史故居聯合31日召開記者會，批評台灣大學無視監察院調查意見、社會巨大批評聲浪與在地社區抗議，於耶誕節前夕火速拆除台灣文化先驅、首任文建會主委陳奇祿故居，會中提出監察院糾正台大等5大訴求。由於現場傳來怪手續施工訊息，數位聯合成員會後趕赴拆除現場，高喊「抗議台大霸凌文化資產」、「停止拆除陳奇祿故居」，試圖阻止怪手續拆。

搶救台灣文史故居聯合於立法院舉行「歲末突襲拆毀陳奇祿故居，台北跨不出文化願景年」記者會表示，過去兩年，台北市文資審議品質粗暴離奇，接連否定曹永和、陳奇祿兩位台灣學大師故居的文化價值；而手握大量國有財產管理權的台大，更以七成公有地配合三成私有地都更，稀釋公共價值、變相私有化，坐收龐大利益，踐踏文化資產作為全民公共財的核心精神。

中央研究院民族學研究所助研究員、保存曹永和故居、陳奇祿故居連署運動發起人黃智慧表示，台大在2024年被監察院要求檢討後，沒有停下來反省，反而加快腳步，在耶誕節前夕火速拆除陳奇祿故居，用「拆除」取代對話，用「怪手」回應社會質疑，這不是疏忽，而是明顯擺出一種態度——對文化、對社區、對公共責任的冷漠。

令人無法理解的是，黃智慧說，這些被拆除的宿舍，都是在國有土地上，台大並非所有權人，卻長期利用七成公有地，配合三成私有地都更，讓公共資產成為私有利益的墊腳石，公共價值不斷被稀釋，土地變相地私有化。全台北市唯一名為「大學里」的鄰里社區，竟沒辦法留下一棟見證台大歷史的老屋，大學空有其名，學校悠久歷史卻自行斬斷與土地脈絡的連結，只會虛有其表。

搶救台灣文史故居聯合提出5項訴求，包括：1.請監察院糾正台大校方，對檢討報告毫無改進作為，總務體系執意拆除、惡意棄置校外日式宿舍；2.請財政部（國有財產署）全面檢討台大校外國有土地管理情形，未善盡責任者，立即收回管理權。

3.請教育部督促台大，重視文資教育、社會責任與對大學里社區的回饋；4.請文化部正視自身歷史失憶，停止在官方敘事中漠視陳奇祿主委的存在；5.請全民監督台大百歲紀念基金用途，超出硬體館舍所需款項，應用於修復、重建陳奇祿與曹永和故居。

搶救台灣文史故居聯合成員趕赴陳奇祿故居拆除現場，高喊「停止拆除」，試圖阻止怪手續拆。 圖：搶救台灣文史故居聯合提供