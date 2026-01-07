無視普丁？英法宣布「戰後」派兵入駐烏克蘭 恐釀更大戰爭危機
無視普丁？英法宣布「戰後」派兵入駐烏克蘭 恐釀更大戰爭危機
即時中心／林耿郁報導
烏克蘭戰後和平有望？英、法兩國已簽署「意向宣言」，未來若烏、俄達成和平協議，英法將派遣部隊進駐烏克蘭，以阻絕未來可能的侵略行動：不過普丁過去已明確表態，一旦外國軍隊開進烏克蘭，將成為新的「攻擊目標」。
確定出兵！綜合外媒報導，英國首相施凱爾表示，將與法國攜手在烏克蘭境內設立軍事據點，作為長期支持烏克蘭的重要環節。
此外，英、法及「其他盟邦」部隊將在烏克蘭建立軍事行動的法律框架，包括確保烏克蘭空域、海域安全，以及重建烏克蘭武裝力量等。
法國總統馬克宏指出，未來可能會有「數以千計」的法軍部署至烏克蘭。
與會盟國大致同意，將為烏克蘭提供「強而有力的安全保證」，並提議由美國主導監督任何可能的停火安排。
不過，俄羅斯方面此前多次警告，任何外國部隊進駐烏克蘭，將被視為「合法打擊目標」，且重建烏克蘭兵力，也與俄方利益相違背。
因此這項協議究竟會帶來和平？還是反而成為普丁加強攻擊的理由？各界都在嚴密關注莫斯科動向。
原文出處：快新聞／無視普丁？英法宣布「戰後」派兵入駐烏克蘭 恐釀更大戰爭危機
更多民視新聞報導
和平無望？俄控烏克蘭「無人機攻普丁官邸」 澤倫斯基：典型俄羅斯謊言
美軍轟炸委內瑞拉 捷克參議員批侵略主權違反國際法
川普怒了！批普丁殺太多人 直言俄烏戰爭不該發生
其他人也在看
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 2 小時前 ・ 31
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 35
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 18 小時前 ・ 115
飛官辛柏毅失聯！妻崩潰哭腫雙眼 親友悲喊：等你回家
空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生，目前軍方全力搜救中。家屬接獲消息後悲慟不已，親友也淚喊「我們全家都在等你回家」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光
即時中心／徐子為報導今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生。民視 ・ 14 小時前 ・ 1
共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了
[NOWnews今日新聞]空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 4
辛柏毅失聯！國中老師憶「品學兼優」哽咽：只求他被平安找回來
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時墜海，其中29歲的飛官辛柏毅上尉，目前仍然下落不明，軍方全力搜救中。辛柏毅失聯的消息傳開後，他的國中老師也吐露心聲，「只求他能夠被平安的找回來。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
F-16飛官辛柏毅跳傘失聯逾12小時 家屬淚喊「撐住回家」軍民搜救持續
[Newtalk新聞] F-16飛官辛柏毅跳傘失聯逾12小時，家屬今日在社群平台接力發文向他喊話，淚崩寫下：「拜託你撐住回家好嗎⋯全家都在等你，我們到現在還沒睡。」更心碎直呼：「每一分每一秒都快撐不住了，拜託平安回來，回家吧。」貼文中透露家人徹夜未眠等待消息，其妻雙眼哭腫，仍向外界喊話：「希望大家一起幫他集氣，讓他平安回家。」 空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨（6）日晚間駕駛 F-16 單座戰機執行例行夜航訓練，於 18 時 17 分自基地起飛，19 時 29 分於花蓮縣豐濱鄉東面約 10 海浬處彈射跳傘求生，隨後雷達光點於 19 時 29 分消失，至今仍下落不明。 事故發生後已超過 12 小時，因當地海象與風浪條件嚴峻，搜救行動面臨極限挑戰，但軍方協調海巡與空勤單位仍持續擴大搜索海域，全力與時間賽跑。 辛柏毅出身澎湖縣湖西鄉，空軍官校 108 年班畢業，累計飛行時數逾 600 小時，其中 F-16V 機種飛行時數達 371 小時，具備完整戰訓與操作資歷。失事戰機機身鐘點為 3894 小時、發動機總時間 5447 小時，顯示人機訓能皆屬空軍一線戰力。 事故消息傳出後，辛柏毅父母已自澎湖搭機新頭殼 ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
美軍成功抓捕馬杜洛 展現軍事科技領先優勢
美國發動南方之矛行動抓捕馬杜洛，凱恩上將：情報整合與科技領先短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前 ・ 1
快訊／飛官辛柏毅夜航墜海失聯14小時 澎湖母搭軍機急赴花蓮盼兒歸
空軍花蓮基地F16單座戰機，昨(6日)晚間在執行例行夜航任務時，於起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常。現年29歲的上尉飛官辛柏毅疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘求生，隨後消失於雷達幕中。空軍隨即成立應變中心展開海空搜救，至今已逾14小時，仍未傳回獲救消息。他的母親住在澎湖，軍方於第一時間通知家屬，稍早辛母在軍方人員的攙扶下神情哀戚地上車，一行人已從澎湖出發，預計於上三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」
今（6）日晚間，空軍一架F-16戰機於花蓮執行夜間例行訓練時發生意外，飛官疑似跳傘後失聯。國防部第一時間啟動應變機制，全力展開海空搜救行動，總統賴清德也已指示相關單位以「人員平安」為最高原則，務必把握黃金時間救援。事件曝光後，各界關注搜救進度，柯文哲、黃國昌也相繼透過臉書發文，替飛官集氣，盼能平安歸來。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
快訊／辛柏毅上尉總飛行破600小時搜救中
[NOWnews今日新聞]空軍今（6）日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。失聯的飛行官辛柏毅，已婚且尚未育有子女，空...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 發表留言
花蓮基地F-16失事飛官跳傘！徐榛蔚盼平安：每位國軍都是守護台灣的英雄
一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機，6日晚間執行例行性訓練任務時，在花蓮豐濱鄉外海10海浬處從雷達上消失，軍方研判飛官辛柏毅已跳傘，目前正全力搜救中。花蓮縣長徐榛蔚表示，目前是黃金搜救時間，誠心祈願辛柏毅上尉能夠平安。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
F16V花蓮外海失聯! 總統下令全力搜救:務必平安帶回辛上尉
政治中心／綜合報導花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機，6日晚間夜航訓練失聯，飛官辛姓上尉疑跳傘逃生，國軍立刻展開海空救援，總統賴清德在社群發文表示，已在第一時間指示國防部及相關單位，務必以確保「人員平安」為最高目標全力搜救，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。民視 ・ 6 小時前 ・ 3
中海警釋對台「扼喉」海報! 威脅攔檢民船運台武器 專家 : 故意模糊 「禁限制水域」界線
[Newtalk新聞] 中國海警近日發布一張軍武海報，引發兩岸與國際關注。畫面以「扼喉」為主題，描繪中國海警船與直升機在台灣周邊海域執法，畫面中的中方人員自直升機索降至一艘疑似運載美製武器的「長榮貨輪」進行查驗。外界解讀，這可能是在公開傳達「可能登船查扣涉軍物資」的執法訊號，並強烈反對美國提供台灣軍武。 海報發出後，部分中國評論指出，這象徵中國正在進一步模糊台灣周邊所謂「禁限制水域」的界線，並逐步加強對台海周邊海域的控制。更直言，中國此次海報也在向國際預警，未來若有船隻被認定涉及向台灣運送如海馬斯導彈系統等美國軍備，中國海警將登船檢查甚至扣押。 中國也藉此主張，民用船隻若涉軍事用途，將不再被視為單純商船，而也會被視為「軍事目標」之一，並可讓中國解放軍有理由向其採取行動。 美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣，北京對此強烈抗議。 圖：翻攝自X／Battles Insight 「楊門灼見」則發表分析認為，中國海警與解放軍聯動，反映出中國正嘗試以「執法」與「灰色地帶行動」方式，對美台軍事合作施加壓力，並對外國軍艦通行台灣海峽釋放更強硬訊號。中國官方論述甚至宣稱，美新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 1
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 35
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 11
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1