無視民意怒吼 川普政府增派探員前往明尼阿波利斯

美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)11日表示，還有數百名聯邦探員正前往明尼阿波利斯市(Minneapolis)，無視當地的民主黨領袖在發生移民官員射殺一名女性抗議者之後要他們撤離的要求。

諾姆在接受多家電視台訪問時，為射殺古德(Renee Nicole Good)的探員辯護。這名37歲女性之死在全美引爆反對美國總統川普(Donald Trump)強硬鎮壓移民行動的新一波抗議。

諾姆重申她的說法，聲稱古德7日的行為等同於「國內恐怖主義」，而這名探員將古德射殺在車內是出於自衛。

包括明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)和明尼阿波利斯市長佛雷(Jacob Frey)在內的民主黨重要官員，強烈駁斥這種說法，表示在網路瘋傳的現場畫面顯示，當時古德的車子正在駛離這名探員、並未對他造成生命威脅。

當美國有線電視新聞網(CNN)記者一再追問諾姆、如何能在事件才剛開始調查就作出如此確定的說法時，諾姆堅稱她和政府是對的。「我們為何要與一位致力於讓人民安全的總統爭論呢？」

諾姆另外在接受保守派的福斯新聞(Fox News)訪問時說，還會有數百名執法人員在11日和12日抵達，好讓「在明尼阿波利斯執法的移民探員能夠安全地工作」。

她告訴對福斯新聞節目「週日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)，如果抗議者對執法探員進行暴力活動、如果他們阻礙執法行動，那就是犯罪，將會被究責。

在此同時，聯邦探員11日和抗議人士在明尼阿波利斯仍持續對峙。有人看到探員在移民暨海關執法局(ICE)的一處設施外，對手舉標語的群眾使用胡椒噴霧。