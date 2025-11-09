無視泰國國喪！虞書欣消失2個月再犯禁忌 網怒轟：不尊重

虞書欣身穿藍色禮服在泰國出席活動。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）





憑藉陸劇《蒼蘭訣》爆紅的虞書欣是眾所皆知的富二代，沒想到先爆出爺爺和爸爸官商勾結了高達15億人民幣（約62.8億台幣），隨後女星張昊玥加碼爆料其霸凌行徑，不過虞書欣都選擇沈默不回應，消失約2個月時間，出席了11月7日在泰國舉辦的「2026愛奇藝海外悅享會」，卻因為禮服顏色再度被轟。

上月24日泰國王太后詩麗吉離世，全國哀悼宣布禁止公共娛樂活動30天，當時還在泰國巡演的BLACKPINK，也特別將VCR等都調成了黑色，去看演唱會的粉絲也需要黑色服飾出席。

對於泰國國喪期間，「2026愛奇藝海外悅享會」也是低調進行，卻沒想到虞書欣久違出現就再惹風波，無視了舉國哀悼，穿上了Tony Ward 2025春夏訂製系列天青色拖尾禮服亮相，讓當地網友都十分不解，認為其來泰卻不尊重當地。

可以看見在台上時候，現身的男藝人也都以黑色西裝現身，另外，選美界傳奇的泰百CP「EngLot」，Engfa和Charlette也都有出席活動，身為泰國人的兩人，就非常遵守國喪，皆以黑色為主要色調的禮服現身。

