無視泰國國喪！虞書欣「華麗亮藍禮服」公開現身 挨轟「超不尊重」

記者王芷姍／台北報導

虞書欣近日現身泰國，以平台代言人身分出席平台海外分享會。（圖／翻攝自微博）

中國女星虞書欣近日現身泰國，以平台代言人身分出席平台海外分享會，並為新戲《雙軌》宣傳。她先前曾因家族被爆捲入放高利貸、官商勾結等爭議，又遭圈內人士指控霸凌，一度淡出近兩個月。此次重新露面，本應是復出亮相，卻因活動當日的穿著與互動方式，被罵不尊重泰國剛進入國喪期間，再度在網上引發熱議。

虞書欣在泰國參加平台海外分享會，穿著藍色貼身魚尾禮服亮相。（圖／翻攝自微博）

虞書欣7日現身泰國，在公開活動中身穿藍色貼身魚尾禮服亮相，該件禮服色彩搶眼，下擺點綴銀白小花，整體造型典雅華麗。然而，10月底泰國王太后詩麗吉（Sirikit）才剛辭世，泰國政府宣布全國哀悼並頒布30天禁娛令，呼籲公眾以深色服裝出席活動。虞書欣此舉被部分泰國網友批評「不尊重」，陸網輿論也出現負評，直言「在內娛被嫌棄，出去照樣被嫌棄」。

廣告 廣告

虞書欣穿著藍色禮服亮相，被當地網友痛批「不尊重」，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

此次虞書欣前往泰國出席活動，特別準備泰語的自我介紹，並清唱了一小段泰語歌曲，展現對當地粉絲的熱情。不過，她與現場粉絲互動的時間並不長，引發部分網友討論。有人翻出先前趙露思到泰國宣傳時，以長達5分鐘的泰語與粉絲熱烈交流，並拿兩人做比較，認為趙露思在誠意上更勝一籌。也有部分網友批評虞書欣此行的表現，就是擺架子的「資本大小姐」，並在直播間留言「Esther Yu Bully」、「Shame on Esther Yu and her fans」等抵制字句，使虞書欣各種爭議持續延燒。

虞書欣於泰國出席活動，特別準備泰語自我介紹及一小段泰語歌曲，展現對當地粉絲的熱情。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

趙露思27歲生日前夕疑「狠甩舊東家」洩心境「新程已啟」貼文藏玄機！

虞書欣噤聲神隱！網抓包「朋友圈狂發玩樂照」 極樂行程全外流

被虞書欣霸凌逼到抑鬱「留5後遺症」…張昊玥輕生搶救3天才活

官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門

