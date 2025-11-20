無視流感與熊害？林氏璧持續推廣旅日遭嗆 親揭數據反擊

日本環境省17日更新統計數據，從今年4月到10月，共有196人遭遇「熊害」，截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡。(圖為黑熊在岩手縣馬路上走動，並準備進入車站內) 圖：翻攝自X (資料照)

[Newtalk新聞] 近日日本熊害和流感頻傳，但旅日達人林氏璧仍持續推廣日本旅遊，被部分網友批「要有點道德良知」，對此，林氏璧今(20)日公布數據回應，這幾個月台灣每個月有約60萬人去日本，截至目前應該是沒有確切的公開報導指出有台灣旅客在這一波熊害中死亡或受重傷的案例，認為面臨問題的時候，不應無限上綱放大恐懼，而是要理性的去計算風險高低。

林氏璧今日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」貼出網友批評的截圖，圖中該名網友表示，「趕快去日本迎接流感跟野熊喔！身為專業旅遊者，要有點道德良知吧！」對此，林氏璧也底下留言回應，「是的，日本非常危險，您千萬不要去」。

廣告 廣告

他也針對這起事件表達立場，「身為專業旅遊者，以日本流感和熊害的狀況，目前不能推廣大家去日本旅遊嗎？應該要警告大家不宜前往日本嗎？中國聲稱日本很危險要中國公民不要前往，但他們也根本沒有提到以上這兩點啊，如果日本危險到不建議前往的地步，應該是中華民國外交部要直接有旅遊警示告訴國民才對，而不是靠我個人的道德良知吧。」

對於熊害，他也公布數據指出，日本環境省17日更新統計數據，從今年4月到10月，共有196人遭遇「熊害」，截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡，創下自統計以來新高紀錄，其中最多來自於秋田縣，高達56人，其次是岩手縣34人、福島縣20人，受害者遍及日本全國47個都道府縣中的21個。

因此熊害的問題首先要考慮旅遊的地方，如果都在大都市，應該沒什麼遇到熊的問題，還有沖繩和九州是沒有熊的，九州你只會遇到熊本熊；再來考慮分子分母，日本有1.24億人，4到10月之中平均每個月近30人遇熊害，2人死亡，「你覺得這個機率是高是低？」這幾個月台灣每個月有約60萬人去日本，截至目前應該是沒有確切的公開新聞報導指出有台灣旅客在這一波熊害中死亡或受重傷的案例。

另外，關於日本流感，曾為感染科醫生的林氏璧表示，「我每週五更新最新訊息，旅行前和旅行中應該要注意什麼事情，整理的非常清楚。」強調面臨一個問題的時候，不是無限上綱的放大恐懼，而是要理性的去計算風險的高低。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防疫團隊竟成私人廚房？疾管署主管遭控霸凌基層 羅一鈞震怒下令嚴辦

中客赴日機票退訂50萬張？林氏璧分析「影響關鍵」喊話：日本機票買起來