無視版權方警告！《上古卷軸》湯馬士小火車始祖開嗆：我不把對方當人

《湯馬士小火車》是相當知名的兒童節目系列，然而在遊戲社群中卻是相當詭異的存在。尤其是模組愛好者們，經常會讓湯瑪士小火車亂入。尤其是從 2013 年第一個把它製作成模組，放入《上古卷軸5》的知名模組創作者 Kevin Brock（Trainwiz）。而 Kevin Brock 最近再度向版權方發起挑戰，雖然擁有湯馬士小火車品牌版權的是玩具大廠美泰兒，但 Brock 完全沒在怕，繼續製作模組挑釁對方法務部門。

該作者表示自己不怕對方。

Brock 在個人 Bluesky 上分享，經典老遊戲《上古卷軸3》中，將原本的飛行生物「Cliff Racers」全部替換成了湯馬士小火車。對此，他在社群平台 Bluesky 上發文，表示自己面對大公司時絕對不會乖乖聽話，因為他「打從心底不把玩具公司或媒體公司的執行長當人看」。

他透露以前製作《異塵餘生4》的湯馬士模組時就曾惹上麻煩，美泰兒甚至想通過法律途徑讓他消失，導致該模組無法在一般網站上流通。他在 NexusMods 的頁面上霸氣表示，不管收到多少法律威脅信、甚至是被美泰兒派來的車跟蹤，他都不會停手，因為他從小就習慣對抗那些仗勢欺人的霸凌者。

這款新《上古卷軸3》只模組不僅僅是外觀替換，還充滿了惡趣味，Brock 製作了一個「地獄版本」，每殺死一隻湯馬士，就會分裂生出 2 隻新的，對玩家死纏爛打。他坦言這模組其實多年前就做好了，只是最近覺得不在乎後果了，才決定釋出給大家下載。

而早在 2019 年時，Brock 就爆料過曾與美泰兒公司陷入法律相關糾紛，對方的律師事務所聲稱他在破壞湯瑪士小火車的品牌形象，要求將《上古卷軸5》上的該模組撤下。後續就連 Youtube 上的影片都被刪除，這也是為什麼在後來他所製作《異塵餘生4》湯瑪士小火車模組時，無法找到的原因。