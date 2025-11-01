無視示威鎮壓死數百人 坦尚尼亞選委會：現任總統得票98%當選連任

坦尚尼亞10月29日舉行大選，爭取連任的總統哈山前往首都杜篤馬的一處投票所投票。美聯社



坦尚尼亞上月29日舉行大選，民眾連日上街示威質疑執政黨舞弊，遭軍警鎮壓，反對派宣稱至少700人喪生。該國選委會1日宣布，65歲的現任總統哈山（Samia Suluhu Hassan）贏得近98%選票，成功連任。

英國廣播公司（BBC）報導，根據坦尚尼亞選委會，此次大選約3200萬人投票。

因坦尚尼亞政府切斷全國網路，外界難以查證死亡人數。政府則試圖淡化暴力規模，延長宵禁以壓制騷亂。

選舉主管姆瓦姆貝格勒（Jacobs Mwambegele）1日上午表示：「我在此宣布，哈山代表革命黨（CCM）贏得總統選舉。」

他指出，哈山拿下約3190萬票，約占總票數97.66％；坦尚尼亞登記選民約3760萬人，投票率近87％。

在坦尚尼亞半自治、自行選舉政府與領袖的桑吉巴群島（Zanzibar），執政的姆溫伊（Hussein Mwinyi）贏得近80％選票，同樣成功連任，1日舉行宣誓就職典禮。

反對陣營指控，桑吉巴存在「大規模舞弊」。

坦尚尼亞的抗議自上月29日大選當天開始，連續3天。示威主要由年輕人領導，他們譴責這次選舉不公平；他們指控政府打壓主要反對領袖，破壞民主。

坦尚尼亞爆發抗議選舉舞弊的示威，一群年輕人10月30日在毗鄰肯亞的城鎮納曼加，抬走一具屍體。路透社

這次選舉原有2名反對派領袖打算參選，但里蘇（Tundu Lissu）因被控叛國罪遭羈押，他否認指控。另一反對黨「改革與透明聯盟」（ACT-Wazalendo）的姆皮納（Luhaga Mpina）因法律技術理由被排除，也無法參選。

另有16個邊緣小黨參選，但過往都沒有顯著民意支持，也幾乎沒有競選活動，亦即哈山沒有對手。

抗議群眾在三蘭港（Dar es Salaam）及其他城市走上街頭，撕毀哈山海報、攻擊警方及投票所，即使軍方首長警告要求結束騷亂，仍無法阻止示威。

1日上午未再傳出抗議事件，但三蘭港情勢仍相當緊張，安全部隊在全市各處設置路障。

國際觀察人士對坦尚尼亞透明度不足及遍布全國的騷亂表達憂慮，據信已造成數百人死亡、數百人受傷。

坦尚尼亞主要反對黨「民主進步黨」（Chadema）一名發言人上月31日告訴法新社，大約700人在與安全部隊的衝突中遭殺害；一名在坦尚尼亞的外交來源告訴BBC，有可信證據顯示至少500人身亡。

坦尚尼亞外交部長塔比特（Mahmoud Kombo Thabit）形容示威暴力只是「一些零星且局部的事件」，並說「安全部隊迅速且果斷地處置情勢」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中表示，他對坦尚尼亞的情況「深感關切」、「包括示威期間死亡與受傷的報告」，呼籲所有相關人士「避免進一步升高局勢」。

英國、加拿大與挪威也表達類似憂慮，指稱「有可信報告顯示，安全部隊的行動造成大量死傷」。

哈山所在的執政黨革命黨（CCM）及其前身Tanu，自獨立以來就主導該國政治，從未在選舉中落敗。

選舉前，人權團體譴責政府打壓，國際特赦組織稱坦尚尼亞出現一波「恐怖潮」，包含強迫失蹤、酷刑及法外處決反對者。

坦尚尼亞政府否認這些指控，官員表示選舉自由且公正。

2021年，坦尚尼亞前總統馬古富利（John Magufuli）病逝，時為副總統的哈山繼任，成為該國史上首位女總統。

