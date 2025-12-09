無視禁止下水警告硬闖！西班牙海岸5泳客遭大浪捲走 4死1失蹤

西班牙特內里費島洛斯吉甘特斯海岸的坎格雷霍島天然泳池，週日發生嚴重溺水意外，巨浪將多名游泳者捲入海中，造成4人死亡、1人失蹤的悲劇。死者包括兩名羅馬尼亞籍與兩名斯洛伐克籍遊客，據了解，當天海況惡劣，當局已發布天氣預警。

救援人員週日展開大規模搜救行動，動用水上摩托車和直升機，在岩石嶙峋的海域中打撈出3具遺體，分別為一名35歲男子、一名55歲女子，以及另一名身份不明的男子。第4名罹難者為女性，她在事發當天被救起並在現場急救後空運至醫院，但仍於週一不治身亡。

根據當地媒體報導，該天然泳池深受外國遊客喜愛，泳池一側為火山岩，另一側與大海相隔，幾乎與海平面齊平。正因這種特殊地形，在海況惡劣時，巨浪很容易越過水泥屏障造成危險。當地媒體指出，該泳池自12月3日起已因天氣因素關閉。

當地居民表示，這些泳客無視了因天氣惡劣而設置的禁止下水告示和圍欄。一位不願透露姓名的居民說：「人們不知道這裡的海水情況，也不知道泳池的危險性，因為下面有岩石，人一旦掉下去就爬不上來了。非常危險。」居民強調，若有人被捲入海中，很難在泳池下方濕滑的岩石上站穩腳步。

聖地牙哥德爾蒂耶德市長艾米利奧納瓦羅（Emilio Navarro）向罹難者家屬表示慰問，並表示救援人員週一持續搜尋失蹤的泳客。他說：「我們要求大家注意當局設置的警示標誌，這是為了照顧和保護每個人。」納瓦羅市長表示，當局將採取措施提醒泳客注意危險，並勸阻他們在海況惡劣時使用游泳池。

值得注意的是，11月時特內裡費島才遭遇海嘯襲擊，巨浪將3人捲入大西洋，造成15人受傷、3人死亡，顯示該地區海域的潛在危險性。

