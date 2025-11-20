無視紅燈硬闖路口！男子遭左轉車撞倒地不起

男子無視紅燈直接過馬路，被白色轎車撞上。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





台北市南京東路和林森北路口，發生行人事故。一名男子不明原因闖紅燈，還沒走在斑馬線上，遭到一輛左轉汽車直接撞上。

深夜的北市中正區，南京東路林森北路口，明明所有汽機車全都乖乖在路邊停等紅燈，此時竟有一名身穿淺色外套男子無視紅燈，硬是要往前闖，甚至，還沒有走在斑馬線上。

下秒一輛白色轎車，就在他面前呼嘯而過，男子不以為意繼續，大步往前走不到幾秒間，另一輛左轉汽車直接撞上這名男子，整個人躺在馬路上動也不動，騎士和車主全嚇傻。

廣告 廣告

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

計程車路口拋錨 2乘客幫推車 網：出錢還要出力

獨家／急著回家？ 醉男要求運將「違規迴轉」 遭拒怒飆罵

獨家／金豬食堂月租70萬插旗中山！附近住戶：都更進度卡關

