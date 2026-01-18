無視美國呼籲 敘利亞政府軍持續推進庫德族掌控區

儘管美國呼籲敘利亞軍隊停止在敘利亞北部城鎮的推進，敘利亞政府軍17日仍繼續向庫德族掌控的領土推進。

敘國官方媒體報導，軍隊控制了北方城市塔布卡(Tabqa)和其附近的水壩，以及位於敘利亞城市拉卡(Raqaa)以西的大型「自由水壩」(Freedom dam)。「自由水壩」原名「復興水壩」(Baath)。

敘利亞庫德族當局尚未承認他們失去對這些戰略要地的控制，目前尚不清楚戰鬥是否仍在進行。

敘利亞軍隊連日來已在位於蜿蜒的幼發拉底河(Euphrates)西岸的一系列村莊集結，並呼籲庫德族領導的「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces, SDF)將其駐紮於當地的部隊重新部署至河對岸。雙方一直在幼發拉底河沿岸的戰略位置和油田之間發生衝突。

SDF的戰士17日清晨自該地區撤離，以示善意，但隨後指控敘利亞軍隊違反協議，持續往東推進，進入協議未涵蓋的城鎮和油田。

美國中央司令部(Central Command)司令古柏(Brad Cooper)在一份發佈於X的書面聲明中表示，敘利亞軍應「停止在阿勒坡市(Aleppo)與其以東約160公里處的塔布卡鎮之間的任何攻擊行動」。

阿拉伯居民歡慶軍隊到來

最初的撤軍協議包括主要城鎮代爾哈菲爾(Deir Hafer)和周遭一些村落，當地居民大多為阿拉伯人。SDF 17日撤軍，敘利亞軍隊相對順利地進入了這些城鎮，居民對軍隊的到來表示歡迎。

代爾哈菲爾居民卡拉夫(Hussein al-Khalaf)告訴路透社：「這次行動傷亡最小。敘利亞已經流了太多血，我們已經犧牲也失去太多，人們厭倦了這一切。」

敘利亞石油公司(Syrian Petroleum Company)表示，鄰近的拉薩法(Rasafa)和蘇富揚(Sufyan)油田已經被敘利亞軍隊奪回，現在可以重新投入生產。

SDF部隊已向東撤退，部分士兵徒步前往衝突熱點城鎮塔布卡。該鎮位於河流下游，但仍在西岸，且靠近一座水力發電水壩，這是關鍵的電力來源。

不過當敘利亞軍隊宣布其下一個目標是奪取塔布卡時，SDF表示，這不屬於最初的協議範圍，他們將戰鬥到底，保住這座城鎮及其附近的另一片油田。

敘利亞軍方表示，4名士兵在庫德族武裝份子的攻擊中喪命，SDF則表示，其部分戰士陣亡，但沒有透露具體人數。

一位敘利亞安全消息人士透露，以美國為首的盟軍飛機飛越了這些衝突熱點城鎮，並釋放了警告的熱焰彈(flare)。

美國已經重新調整其敘利亞政策，以平衡多年來對打擊伊斯蘭國(Islamic State)的SDF的支持，和華盛頓對敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)的新支持。夏拉領導的反抗軍在2024年底推翻了獨裁統治者巴夏爾．阿塞德(Bashar al-Assad)。

主要油田仍由庫德族控制

根據2名庫德族消息人士表示，為了試圖結束衝突，美國特使巴瑞克(Tom Barrack)17日前往伊拉克北部的阿比爾(Erbil)，與SDF指揮官阿布迪(Mazloum Abdi)和伊拉克庫德族領導人巴薩尼(Masoud Barzani)兩人會晤。巴瑞克發言人尚未對此發表評論。

最近的暴力事件加深了夏拉領導的政府與當地庫德族當局之間的裂痕。夏拉曾誓言統一這個經過14年的內戰而分裂的國家，庫德族則對他的伊斯蘭政府心存戒懼。

雙方去年進行了數個月的談判，尋求在2025年底前將庫德族領導的軍隊和民事機構納入敘利亞國家機構中，並多次表示，他們希望透過外交途徑解決爭端。但最後期限過後談判仍進展甚微，衝突於本月初在北部城市阿勒坡(Aleppo)爆發，最終以庫德族戰士撤軍告終。敘利亞軍隊隨後在北部和東部城鎮集結，施壓庫德族當局，迫使其在大馬士革的談判僵局中讓步。

庫德族當局仍掌控著敘利亞東部阿拉伯人佔多數的地區，這是該國一些最大的油氣田所在地。在SDF控制區中的阿拉伯部落首領曾向路透社表示，如果敘利亞軍隊下令，他們準備好拿起武器對抗庫德族部隊。

去年多次爆發的教派衝突加劇了庫德族的擔憂，當時近1,500名阿拉維派(Alawite)人在敘利亞西部遭到政府軍同盟部隊殺害，南部也有數百名魯士族(Druze)被殺，其中一些人是遭到行刑式處決。