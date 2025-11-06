無視美國新一輪制裁 北韓強硬回嗆「奉陪倒底」：華府的劇本註定失敗

北韓今（6）日透過官方媒體朝中社發表聲明，強烈譴責美國近期對其實施的新一輪單邊制裁。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 北韓今（6）日透過官媒《朝中社》發表聲明，強烈譴責美國近期對其實施的新一輪單邊制裁，並警告美方勿幻想以施壓或威脅方式迫使北韓妥協，北韓外務省負責涉美事務的副相金恩哲指出，美方的行動，暴露其對北韓的敵視本性，強調朝方將以「耐心奉陪到底」的姿態回應美方政策，並稱制裁不會影響北韓的對美立場。

美國財政部本周二（4 日）宣布，對 8 名涉嫌參與北韓非法網路犯罪資金洗錢的個人及兩家北韓實體實施制裁，此外，美國國務院亦計劃要求聯合國安理會制裁委員會，對涉嫌向7 艘中國出口北韓煤炭和鐵礦的第三方船隻進行制裁。此為美國新政府上台以來，第五度對北韓實施單邊制裁，顯示其持續透過經濟壓力手段試圖影響北韓行為。

廣告 廣告

美國國務院計劃要求聯合國安理會制裁委員會，對涉嫌向中國出口北韓煤炭和鐵礦的七艘第三方船隻進行制裁。（圖為美國務院示意圖） 圖：翻攝自美國國務院官網

金恩哲在聲明中批評，美國的行動是「重演過去失敗的舊劇本，卻期待新結果」，並警告美方勿以「施壓誘騙、威脅恐嚇」的方式企圖迫使北韓讓步，他強調，此類手段「絕不會奏效」，北韓已做好長期對峙的準備。

儘管美國總統川普近期訪問韓國時曾表達願重啟與北韓對話的意願，但美國政府對北韓的制裁立場仍未改變，韓聯社分析指出，北韓此次表態顯示其已決定採取「戰略耐心」方針，暫不尋求與美方進行談判。

美國總統川普近期訪問韓國時曾表達重啟與北韓對話的意願。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳瑟致觀點》「川習會」避談台灣 是美中對抗本質的策略沈默

「圍觀」的軍艦比演習的還多! 四國南海聯合軍演 中出動大量電子偵察艦