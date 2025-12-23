無視藍白將提彈劾？卓榮泰：努力往國家好的方向進步
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，預計12/26會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。對此，卓榮泰今（23）天受訪時沒有正面回應，僅表示今天在政院召開的「經濟發展委員會第2次顧問會議」才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力往國家好的方向進步。
卓榮泰上午主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議（包容成長分組）前，先和參與會議的部會首長、經發會顧問們合影留念，隨後，簡短接受媒體堵訪有關藍白將提起彈劾一事。
卓榮泰說，經發會是行政院最重要的一個經濟政策的平臺，而且邀請顧問來，是我們跟民間、產業、社會界最重要的溝通，這件事情才是今天一整天對國家最有幫助、真正該辦的事情，我們努力往國家好的方向進步。
