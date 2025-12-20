無視重兵佈署！張文闖博愛特區 隨機殺人

凶嫌張文囂張犯案。（圖／東森新聞）





首善之都卻發生這樣子的嚴重死傷，凶嫌張文的犯案動線完全是在挑戰司法！他一路穿過部屬警力，有捷運警方、鐵路警察，還有當時正在追查縱火案的中山分局警方，行經的範圍，不是在中正一分局旁的捷運出入口，就是中山分局附近的南西商圈全被他突破。

透過地圖來看，張文從M8下來犯案，中正一分局就在旁邊，這裡還有捷運警察，以及台北車站內也有鐵警鎮守，他卻一路走地下道，混入人群之中到南西商圈，而這裡，中山分局就在附近。

拍攝影片民眾：「他拿刀在砍人，然後丟煙霧彈。」

張文囂張犯案，照著擬定的犯罪計畫走，警方就跟在後面追，直到中山分局鎖定人就出現在誠品南西，展開行動，一分鐘到場。

拍攝影片民眾：「樓上還有一個，受傷，這邊有一個，這裡這裡，這裡還有受傷。」

重兵警力第一波先8人荷槍時彈上樓，逐層確認傷者人數並通報，同步展開搜索，接著15名支援刑事警力，也隨後趕到場，面對警方的圍捕步步逼近，張文自知難逃，接連闖關，最終承擔苦果。

