無視金正恩命令！北韓高官揪「歡樂組少女」開淫亂趴 瘋狂性愛酒池肉林

國際中心／綜合報導

今年12月起，北韓大力宣傳「白頭烈風精神」，啟動革命傳統教育，不過卻傳出，有北韓高層官員，竟在「白頭山」革命聖地，白天看起來是進行「精神教育」，晚間卻找來「歡樂組」舉辦淫亂趴，無視領導人金正恩的指令。根據北韓《勞動新聞》報導，近期北韓大規模宣傳「白頭山精神教育」，卻傳出有高官到了晚間卻酒池肉林，於革命聖地狂歡作樂。

北韓高層官員找來「歡樂組」舉辦淫亂趴，無視金正恩的指令。（圖／翻攝北韓中央通信社網頁kcna.kp）

據了解，自北韓前領導金正日時代，就傳出將美貌少女組成「歡樂組」，而這些少女年紀約13歲到15歲左右，如果資質體格外貌姣好，經過醫療體檢之後，確認身體健康無疾病，之後就會被挑選進入「歡樂組」，專門服侍最高領導人、以及北韓高層，大部分少女到了20歲就會被汰換掉，如此汰換更替，可以說是北韓高層的淫亂秘密。

北韓高層官員找來「歡樂組」舉辦淫亂趴，無視金正恩的指令。（圖／翻攝自朝中社）

根據韓國獨立媒體《沙漏時報》報導，北韓近期雖大力宣傳「白頭山精神」，但這些高官白天喊口號，晚上卻找來「歡樂組」舉辦淫亂趴，有脫北者爆料到「每當高官來到白頭山，幾乎每晚都會發生醜聞事件」。另外，「白頭山精神教育機構」還會挑選美貌的女職員，其中緣由很好理解，而每當有監督者向上報告時，卻會反遭到嚴厲制裁。

