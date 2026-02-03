無視黨內議員倒戈威脅 川普稱司法部應徹查鮑爾

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，針對聯準會主席鮑爾的刑事調查應繼續進行，不理會同黨聯邦參議員提里斯撂下的狠話。提里斯日前誓言，除非調查終止，否則他將反對川普提名的聯準會主席繼任人選。

美國財經新聞頻道CNBC報導，華盛頓哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）正主導針對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）前所未見的調查。川普在橢圓形辦公室向媒體表示，她應該「徹查到底，看看結果如何」。

北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）1月30日表示，在鮑爾調查案完全結束之前，他將反對任何新的聯準會主席提名人選。有記者問鑒於這種情況，皮洛是否應該放棄她的調查行動時，川普做出上述回應。

在提里斯劃下這條界線的同一天，川普在經過長達數個月的遴選過程後，也宣布華許（Kevin Warsh）為接替鮑爾的聯準會主席人選。

提里斯是聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會（Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee）成員，這個委員會目前有13名共和黨人與11名民主黨人。如果提里斯跑票與委員會所有民主黨人一同反對華許，他可能會造成僵局，讓提名案無法送交參院全體表決。

近幾個月來，川普與他的盟友不斷抨擊鮑爾，不滿他拒絕按照總統希望的速度或幅度降息。隨後，鮑爾於1月11日透露，自己正在接受刑事調查。

鮑爾指控川普政府威脅將起訴他，因為儘管遭受川普施壓，聯準會在制定利率決策時仍「根據我們對何者最符合公眾利益的最佳評估，而非遵從總統的偏好」。

CNBC於1月28日報導，聯準會尚未配合大陪審團在皮洛調查中發出的傳票。

川普多次暗示，聯準會位於華盛頓總部的翻修工程歷時多年且耗資數十億美元，這不是因為鮑爾無能，就是因為他涉及腐敗。

川普今天在橢圓形辦公室表示：「這要不是嚴重的無能，就是某種類型的竊盜或收受回扣。我不清楚是哪一種。」

他又說：「不過皮洛非常傑出，她將查個水落石出。」

聯準會為翻修工程辯護，稱這些計畫會隨著時間降低聯準會成本，並試圖解釋成本增加的情況。鮑爾的任期將於5月結束。（編譯：張曉雯）1150203