無視？中國警告暫勿赴日本 民眾照飛喊「不在意警示」

中國外交部呼籲中國公民暫勿前往日本，但依舊有中國民眾無視警告。（示意圖／翻攝自pexels）





中日外交糾紛升溫，中國外交部呼籲公民「避免前往日本」，不過仍有民眾前往日本觀光，稱想登山吃美食，並不在意外交部的警示。

寧靜湖畔邊襯映紅葉，每到秋天，不少人都會安排假期，到日本賞楓，但中日局勢升溫，是否會影響觀光業。

中國民眾：「我認為日本反應過度了，我覺得台灣問題，是不可動搖的，兩岸統一勢在必行。」

中國外交部發布警告，呼籲民眾避免前往日本旅遊，但還是有人照常飛。

中國民眾：「我想去看看阿蘇山，品嚐當地美食，沒那麼在意外交部公告。」

廣告 廣告

根據日本政府觀光局統計，今年1至9月共有近749萬名中國旅客赴日，佔訪日外國人的2成，更為所有國家與地區之冠，如今北京發出旅遊警示，外界也擔心，後續觀光人潮恐怕將受到衝擊。

更多東森新聞報導

中國籲近期別赴日！日網卻嗨喊：別來最好

英國再爆大規模性侵案 中國男子遭判無期徒刑

尷尬！中國反日情緒升《鬼滅之刃》上映首日竟席捲票房

