無視「移動管制」！彰化文雅畜牧場偷賣4萬顆芬普尼蛋 食藥署怒了：送彰檢偵辦

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

國內爆發的「芬普尼」毒雞蛋風波未平，管制期間竟仍有毒雞蛋流入市面的情況。食品藥物管理署於今（15）日揭露，彰化文雅畜牧場自本月5日起已被實施移動管制，卻在9日違規將200箱、共計4萬顆雞蛋販售給台中市的「龍忠蛋行」，遭台中市食安處抽驗檢出這批雞蛋含芬普尼代謝物達0.05 ppm，已然超過標準。目前尚未售出的雞蛋已全數退回，台中市方面正積極追查已售出雞蛋的流向，食藥署同時已將此案函送彰化地檢署偵辦。

彰化文雅畜牧場自本月5日起已被實施移動管制，卻在9日違規將4萬顆雞蛋販售給台中市的「龍忠蛋行」，遭抽驗檢出含芬普尼代謝物達0.05 ppm。（示意圖／photoAC​​​）

食藥署指出，是在11月14日晚間接獲台中市食安處的通報，於11月10日在轄區內的「龍忠蛋行」抽驗源自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量高達0.05ppm，顯著高於0.01 ppm的殘留容許量標準。經查核，這批不合格雞蛋竟是在11月9日由已被管制的案例場售出。對於案例場在移動管制期間仍有雞蛋非法外流，食藥署嚴正要求轄內的農政相關單位說明清楚，並追究相關責任。

台中食安處則在11月10日執行稽查的當天，已勒令龍忠蛋行必須立即將來自該案例場的所有雞蛋進行下架、回收，並停止販售。

食藥署表示，早在11月4日就已通知並督導受到案例場雞蛋波及的10個縣市衛生局，要求全力追查芬普尼雞蛋的蹤跡，並執行下架、回收，嚴禁不合格鷄蛋在市面流通。此次接獲台中食安處通報後，食藥署立即發文給案例場所在轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等相關單位，要求查明事件原委並提出說明。此外，食藥署也已同步將案件函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清相關權責歸屬。

食藥署再度重申，文雅畜牧場不符規定的雞蛋，不允許任何一顆流出場外。食藥署將持續執行後市場的蛋品監測工作，以食安優先為原則，維護國人的健康。

對此，彰化縣動防所也強調，「封存在場內的蛋品必須全數銷毀」，目前全案已移請檢調偵辦，追究相關責任。

