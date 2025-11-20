無視800萬人性命，拒向愛滋重災國提供新藥援助！川普遭批「刻意讓南非人受苦」
在美國總統川普（Donald Trump）大幅削減對外援助的幾個月後，美國政府計畫向受愛滋病（HIV）影響最嚴重的國家提供新型預防藥物lenacapavir，希望能大幅降低愛滋病的傳播。然而美國國務院官員17日卻告訴記者：「美國不會提供藥物給南非。」——僅管該國擁有全球約五分之一的愛滋病患者——遭批把救命藥當成政治工具。
川普政府在今年9月表示，將協助向受愛滋影響最嚴重的國家提供lenacapavir，此計畫源自前總統拜登（Joe Biden）政府時期與美國藥廠吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）以及國際組織「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）共同制定的推廣方案。
最初的目標是確保到2028年，12個國家約200萬人能使用lenacapavir。美方希望這能挽救數十萬人生命，許多愛滋防治倡議團體對這項計畫也表示支持，認為lenacapavir能帶來實質改變。
美國國務院在這個月18日宣布，史瓦帝尼與尚比亞各收到500劑lenacapavir。根據美國全國公共廣播電台（NPR），這款藥物被國際頂尖期刊「科學雜誌」（Science）稱為「突破性藥物」；每年只需要注射兩次，就能提供幾乎完整的愛滋感染保護，相較其他需要更頻繁注射或每日食用多顆藥丸的預防藥物，更方便使用。
然而《華盛頓郵報》指出，儘管南非擁有全球約五分之一的愛滋感染者，歷來也是美國愛滋防治資金的最大受益國，但川普政府卻拒絕免費提供這款新藥給南非。美國國務院負責協調援助事務的官員呂因（Jeremy Lewin）告訴記者，政府鼓勵像南非這樣「自身資源充足」的國家自行籌資購買藥物。
川普在今年2月以南非白人農民遭不公平對待為由，簽署行政命令、停止向南非提供所有美國援助；專家則認為這些指控誇大或不實。今年5月，川普在白宮橢圓形辦公室會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，還播放影片，並聲稱影片中的十字架和土堆是超過1000名被殺害農民的墓地；實際上那是抗議暴力事件的畫面，而非真正的墓地。
川普政府對南非白人的關注，也影響了兩國的外交關係。華府重新設計了美國的難民計畫，使其幾乎只專注在南非白人（Afrikaner，荷蘭、法國和德國移民後裔）身上。此外，川普也拒絕出席本週末在南非舉行的二十國集團（G20）峰會，並再度強調當地存在反白人暴力與迫害。18日，川普在與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面時，不忘再次批評南非，稱「他們滅絕人口的政策是不可接受的」，並說該政府的行為「極其惡劣」。
南非治療行動運動（TAC）全國主席沙巴拉拉（ Sibongile Tshabalala ）自己也是愛滋感染者，她表示川普很明顯是想讓南非人「受苦」，並說：「現在不是美國政府操弄政治手段的時候。」
自川普重返白宮以來，美國政府表示將把對外援助與「美國優先」外交政策目標掛鉤。今年初，華府暫停所有人道援助、重新審查現有計畫，並裁撤美國國際開發總署（USAID）。川普政府也試圖重塑執行已久且成功的計畫，例如總統愛滋病緊急救援計畫（President's Emergency Plan for AIDS Relief ，PEPFAR），改以促進捐助國自給自足為目標。
然而，批評者指出，像是將南非排除在lenacapavir計畫外的作法，正好反映出川普的外交政策，實際上在對美國對外援助的目標進行破壞。根據《華盛頓郵報》，美國曾設定，到2030年全球愛滋感染率要下降90％。國際愛滋感染倡議組織「Health GAP」執行長羅素（Asia Russell）說：「政府是在破壞自己阻止疾病傳播的努力，這既浪費又殘忍。」
《華盛頓郵報》指出，南非將從明年4月開始，透過國際組織「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」的捐贈，獲得部分藥物提供注射。南非衛生部長在上個月的活動中表示，預估前兩年只有不足50萬人使用的劑量，而鑑於南非有近800萬名愛滋感染者，部長莫紹雷迪（Aaron Motsoaledi）說：「需求最初會遠超過供給。」
南非並非唯一要依靠「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」提供藥物、而非美國援助的國家。奈及利亞也是人口眾多、且與川普政府關係緊張的非洲國家，同樣沒有獲得美方藥物。
即便如此，專家仍認為南非很明顯被差別對待，原因不只在於該國擁有全球最多愛滋感染者，還因為其醫療系統規模龐大，能吸收更多levacapavir。致力於愛滋防治的非營利組織「AVAC」的執行長沃倫（Mitchell Warren）說：「這是個巨大的錯誤。」他指出，南非可為lenacapavir提供一個可持續的市場，而製藥公司吉立亞也表示，如果有訂單，它可以迅速擴大生產。
儘管把南非排除在lenacapavir計畫外，似乎削弱了這項美國全球衛生計畫的效果，但呂因卻否認這種說法，並表示該計畫已經超前進度。呂因說：「我們最初說，至少要提供200萬劑，並在2028年前達標。我們很自豪的是，按目前進度，我們可能在2027年中甚至年初就能達標。」
