無言的約定！男不幸離世 母含淚成全遺願捐出6器官救人

奇美醫院舉辦「愛的傳遞‧生命接力」儀式，與會者手持希望燭燈，120盞燭火同時為捐贈者點亮祝福之光。(奇美醫院提供／曹婷婷台南傳真)

台南一名從事高空作業的年輕男子，有感於工作危險，曾與同事聊過「未來若發生事故，願意器官捐贈」，但這件事未曾向家人開口談起，男子後來不幸發生意外，同事探病才聊到他這份「無言的約定」，男子母親雖心痛不捨，最終仍決定成全兒子遺願，捐出心、肝、腎、肺、血管，把愛傳下去。

奇美醫院自民國88年完成第1例器官捐贈移植手術以來，26年來完成192例器官及組織捐贈案例。為感念歷年來器官捐贈者與其家屬的大愛，奇美醫院日前舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，邀請捐贈者家屬、受贈者及醫療團隊約120人一同出席，邀請與會者手持希望燭燈，120盞燭火同時為捐贈者點亮祝福之光，象徵一份思念、一份感恩以及生命的延續，場面溫馨。

與會者在器官捐贈紀念牆獻花。(奇美醫院提供／曹婷婷台南傳真)

追思會上播放一段沙畫影片「沙光流影」，呈現捐贈者與家屬的故事。奇美醫院移植醫學科主任孫定平指出，影片主角「阿善」是勤奮顧家、樂於助人的好丈夫，他雖未正式簽署器捐同意書，但家人想起他生前「總把別人的需要放在心上」，在哀慟中選擇完成阿善「沒說出口，但一定會做」的器捐，共捐出2腎臟，遺愛人間。

佳里奇美醫院院長田宇峯則致贈創辦人許文龍親手創作「桂冠小天使雕像」予捐贈者家屬代表施蘇楓。施小姐提到，兒從事高空作業，很早就跟同事討論一旦發生事故願意器捐，但這個念頭未曾與家人分享過。當兒子不幸發生意外，同事到醫院探視，聊天過程她才知道兒子這份心意，儘管心痛不捨，仍忍悲成全兒子遺願，捐出1心、1肝、2腎、1肺及血管，大愛精神讓人感佩。

奇美醫院副院長郭行道致詞引述聖經「一粒麥子如果不落在地裡死去，它仍然是一粒；如果死了，就結出很多子粒來。」藉此共同緬懷捐贈者無私大愛，見證生命得以續航的感動瞬間，期望藉此活動持續推廣器捐理念。

受贈者代表吳芷均以花束致意，「對捐贈者及家屬的大愛，千言萬語無法表達」，將用健康的身體努力生活，作為報答。現場也有捐贈者家屬回饋，回到醫院雖會勾起對親人無盡思念，但看到受贈者健康生活，就是最大安慰。

田宇峯表示，期望透過「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，讓社會大眾見證器官捐贈的偉大與意義，每一個選擇捐贈的決定，都是一個愛的奇蹟，讓生命得以永續、家庭得以完整，讓每一份愛都能夠傳遞下去。

