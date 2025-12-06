無論AI泡沫爆不爆 專家建議：這類投資人現在就該賣股出場
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，崩盤在即；也有人歡呼AI將帶動經濟脫胎換骨，聯準會（Fed）又啟動一連串降息，美股漲勢才剛開始，哪來的泡沫？
在這種情況下，美國股市的反應是：美股11月湧現巨大賣壓，隨後又強力反彈。這說明了後市展望有多麼混沌不明。
MarketWatch專欄作家韋德納建議，無論最後是多頭或空頭判斷正確，投資人現在務必依循基本投資原則行事。這個基本原則就是：風險容忍度。
換句話說，何時需要資金，決定你現在該採取什麼對策。其他的一切，不論是估值指標、Fed傳達什麼訊號、誰報的股票明牌，乃至於AI美麗遠景，先拋在一邊再說。
有時間放長線釣大魚的，可慢慢等幾十年後收割豐碩果實，承擔得起短期投資失利的後果，時間可療癒一切；但若未來幾年需要用錢，例如供子女唸大學、繳房貸頭期款或支應退休生活費，就另當別論。
短期投資人和長期投資人的差別，並不在聰不聰明或有無獨到見解。差別在流動性。長期投資人可慢慢等，熬過最險惡的股價修正期。短期投資人可沒這種本錢，對他們而言，空頭市場不是帳面損失，而是亟需使用的錢就這麼憑空消失。
昔日教訓仍讓人心有餘悸。1999年網路股狂飆，估值高得令人流鼻血。思科、英特爾和美國線上（AOL）被視為數位時代「不容錯過」的贏家股。三年後，那斯達克綜合指數崩跌將近80%。
2025年的AI不是1999年的達康，是真實的，已用於產品，且有商業模式。但市場行情未必有邏輯可循，而是靠論述驅動。當前的論述是：AI將立即改造一切。但科技革命需要時間醞釀，絕非一蹴可幾。
美股這波漲勢由AI熱潮驅動，倘若剔除科技「七大巨頭」，那麼標普500指數今年來的漲幅便從超過16%腰斬至7%。這七家公司，包括蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Meta、輝達和特斯拉，合計占標普500指數將近三分之一的市值和大約40%的報酬率。
這種漲勢失之狹隘，把集中風險包裝成創新。到某個時刻，超高估值必將受盈餘現實檢驗。到那時，10%至15%的回檔修正幅度，也許還是保守估計。
投資人該擔心嗎？那要看你歲數多大。若是靠投資利得度日，那麼下一波股價修正不是理論上的問題，而是收入危機。但不是人人現在都必須退場，投資決定應依據自訂的投資期限，而不是新聞標題。
Alpha世代和Z世代：30歲以下的投資人，還有40至50年的人生要過，可以承受風險，甚至有犯錯空間。對這群投資人而言，AI泡沫即使爆裂，也可能視之為買進機會。
千禧世代：30幾歲、40歲出頭仍在職場奮鬥的投資人，正在累積財富。股價劇烈波動會傷人，但時間也站在他們那邊。可繼續投資，但投資組合必須重新平衡。下一個十年的贏家股，也許和今天大不相同。
X世代：這群人將屆退休年齡，正接近流動性警戒區--育兒費、學費、奉養年邁雙親都要用錢。早該轉向安全穩當的投資，例如股票、債券各占50%的投資組合。
嬰兒潮世代和沉默的一代：年長者若靠投資收益過活，下一波股價修正可能帶來收入危機。建議現在就見好就收，獲利了結，落袋為安，資金轉進安全資產，然後等待風暴過去。
延伸閱讀
美國國會裡 誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師
大賣空貝瑞再發聲：OpenAI 是下一個網景？暗示亡之者必微軟
更多udn報導
男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀
退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產
最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死
迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
外資捧37.7億搶進台新新光金！ 這檔子公司收購日商助攻「股價連5漲」獲瘋掃7日
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
台積退出GaN、力積電代工、嘉晶卡位 法人評點買進個股一次看
[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。 以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。 嘉晶 (3016) 台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。 聯陽 (3014) 毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。 聯詠 (3034) 25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。 穩懋 (3105) 11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收4新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連4天掃貨！外資加倉萬張00878至9.1萬張 再斥4.2億抱緊這3檔千億級ETF
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（4）日收27,795.71點，漲2.67點或0.01%。股民超過169萬人的國民ETF國泰永續高股息（00878），自11月18日除...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
AI顛覆辦公市場！全球科技業傳統辦公室恐將逐漸Out
隨著人工智慧AI已成為新一輪產業競爭的核心力，加上AI及量子計劃推高能耗，AI浪潮正迅速顛覆辦公市場！仲量聯行JLL今（5）日最新公布的研究報告指出，全球科技業在規劃2025年與2026年的技術項目預算時，前五大重點預算皆與AI相關，牽動辦公空間新趨勢，未來三至五年將聚焦四大轉型趨勢，包括學習型工作場所、創新驅動投資、以人為為本的協作空間、能源效率成為設計核心，未來ABW（Activity Based Working，活動導向工作模式）辦公室將大崛起，傳統辦公室恐將逐漸Out！中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2