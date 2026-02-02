無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」

國科會主委吳誠文日前在大學校長會議上批評「大學追求論文數相當丟臉」，要求台灣學術界應改變「追求論文數」的觀念，吳誠文2日重申「反對以論文數決定學術成就」。（本報資料照片）

國科會主委吳誠文日前在大學校長會議上批評「大學追求論文數相當丟臉」，要求台灣學術界應改變「追求論文數」的觀念，吳誠文2日在國科會記者會再度重申「反對以論文數決定學術成就」，更直言，外界認為台灣無法拿到諾貝爾獎是因為政府對於學術的補助不夠多，他對這說法，「十分令人瞧不起！」

吳誠文在大學校長會議上喊話，要大學校長領頭改變科研風氣，不要僅以論文數量來評斷研究成果，還痛批這樣的制度是「丟臉」、「可笑」。但有學界人士認為，吳的說法不夠契合學術實務考量、且論文數對於大學排名仍相當重要。

吳誠文昨在國科會記者會上再度重申，追求論文數，宛若論件計酬的制度相當丟臉。至於大學排名部分，吳誠文則表示，許多排名早已商業化，不少排名機構甚至可付費輔導、調整指標，導致個別大學的名次短期內大起大落，但大學是十年樹木、百年樹人，哪有一年好、一年壞這種事。他更直言，真正的一流大學並不需要靠外界打分數，自然會取得國際上的一致認定。

吳誠文說，論文不是「不要寫」，而是「不該只用篇數評斷」，舉例來說，作出第一個積體電路的諾貝爾獎得主、研發藍光LED的諾貝爾獎得主，這些對全人類有突破性貢獻的學者，其實論文數量都不高，難道要因為「數字低」，就否定這些人的成就嗎？這是一件很可笑的事情。

吳誠文補充，外界認為台灣無法持續拿到諾貝爾獎，是因為政府對於學術的補助不夠多，這說法十分令他瞧不起，要拿到諾貝爾獎靠的是研究人員對於卓越的追求，倘若因為沒有設備、依據而放棄，那也代表「你只能跟在人家後面」。

國科會強調，科研成就應著眼於研究品質、原創性及其長期學術與社會影響，因此於114年10月廢除研究計畫成果報告中之「量化成果彙整表」，不再要求填寫發表論文篇數等值化項目，且不同學門、研究階段及研究性質，均應有相應且合理的評量方式。