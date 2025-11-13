無證據顯示涉台網紅謝侑芯命案 黃明志已獲保釋

馬來西亞華裔饒舌歌手兼導演黃明志，因涉及一起台灣網紅命案，遭警方拘留一週後，今天(13日)晚間獲警方保釋。其律師約書亞．泰(Joshua Tay)表示，42歲的黃明志11月26日須再返回警局配合調查。

警方稱，黃明志是最後一名與台灣網紅謝侑芯接觸的人。謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡一家酒店的浴缸內，警方上週已將此案重新列為謀殺。31歲的謝侑芯在Instagram擁有50萬名追蹤者，並經營成人網站OnlyFans帳號。

黃明志於5日主動向警方投案。稍早他亦被指控持有與使用毒品，但他否認這些指控。

吉隆坡總警長法迪馬蘇士(Fadil Marsus)表示，警方正在等待驗屍報告以釐清謝侑芯的死因。他並表示，一旦調查結果出爐，警方將提交至總檢察署，以便採取進一步行動。

法迪馬蘇士曾向當地媒體透露，黃明志與謝侑芯之間有「特殊關係」，「不僅僅是好朋友」，但未進一步說明。

大馬媒體則引述總檢察長莫哈末杜蘇基(Mohd Dusuki Mokhtar)的說法指出，目前沒有證據顯示黃明志與謝侑芯之死有直接關聯。

謝侑芯曾任職護士，粉絲稱她為「護理女神」，曾出演黃明志2020年的一支音樂影片。警方表示，她於10月20日抵達馬來西亞，原定停留四天。

黃明志表示，對謝侑芯的死深感悲痛，但否認任何不當行為。他上週在Instagram上發文表示，將全力配合警方調查，給大眾與謝家家屬一個交代。

黃明志以尺度大膽的歌曲聞名，他於2007年以一支改編馬來西亞國歌的惡搞影片首次引起全國關注。其作品經常批判政治、社會文化禁忌，使他在獲得支持與掌聲的同時，也多次與當局發生衝突。