苗栗縣一家幼兒園繼7月份老師呼巴掌事件後，遭指控園長竟讓無教保資格的兒子當老師，還被爆料該名兒子有不良紀錄。苗栗縣政府教育處稽查後，已依《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》裁罰園長6萬元、當事人3萬元。據教育處資訊，該園自9月來連續三個月違規，累計罰款高達51萬9000元！園長坦承兒子行為失當、精神不穩，原想藉由教美語協助回歸正軌，卻誤觸法令。

無證當老師遭重罰！苗栗幼兒園「讓親兒偷教學」 教育處開罰。(圖／TVBS)

苗栗縣一家幼兒園因園主讓未具教保員資格的親兒在園內當老師而遭民眾檢舉。經教育處調查後，確認園主兒子確實無教保員資格，因此對園主與其兒子分別開罰6萬元與3萬元。此事件是繼該幼兒園7月份被投訴老師對幼童呼巴掌事件後，再度引發關注。據教育局公開資訊顯示，該幼兒園自9月以來連續三個月都有違規情形，累計罰款金額高達51萬9000元。

苗栗縣一家幼兒園因園主讓未具教保員資格的親兒在園內當老師而遭民眾檢舉。(圖／TVBS)

這家位於苗栗的幼兒園在7月份曾因老師對幼童呼巴掌事件遭到投訴，當時老師連續打了幼童的臉和身體共10下。事後家長與教保員之間的對話中，教保員承認了自己的行為並道歉。

在呼巴掌事件後，該幼兒園又被爆料園長讓自己的兒子在幼兒園擔任老師，檢舉者更指出這名兒子有不良紀錄。苗栗縣政府教育處接獲檢舉後立即前往稽查，雖然關於不良紀錄的部分無法證實，但確認當事人確實沒有教保員資格。

幼園違規聘「無證親兒」 苗栗教育處開罰。(圖／TVBS)

苗栗縣政府教育處副處長彭德俊表示，本案當事人因未具教保人員資格卻從事教保工作，縣府已依照幼教法以及教保人員條例相關規定，分別對當事人以及負責人進行裁處，負責人部分罰6萬元，當事人部分罰3萬元。

教育局公開資訊顯示，這家幼兒園自9月以來連續三個月都有違規裁罰情形，分別在9月、10月和11月，總計罰款金額達51萬9000元。

這家幼兒園自9月以來連續三個月都有違規裁罰情形。(圖／TVBS)

投訴民眾還提供了一份園長的自白書，內容提到園長坦承其兒子之前行為失當且精神不穩定，作為父母想辦法協助他回歸正軌，原本希望藉由他的外語專長上一些美語課程，因而誤觸法令。對於此事，幼兒園方面迴避說明。

投訴民眾還提供了一份園長的自白書。(圖／TVBS)

根據幼保法規定，有嚴重不良紀錄而不能取得良民證的人，也無法考取教保員資格。

