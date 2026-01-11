無證醫美導致顧客受傷 法拉盛美容師被吊銷執照

紐約州務院行政聽證辦公室(Office of Administrative Hearings)日前作出裁決，認定皇后區法拉盛美容師閔菲(Fei Min, 音譯)多次無照從事醫美，並在未受監督情況下對顧客進行注射、微針及雷射治療，造成嚴重身體傷害，裁定即日起吊銷其美容師執照。

根據裁決文件，閔菲原持有紐約州核發的美容師執照，有效期限至2027年7月，但執照已於去年2月13日被州務卿下令停權。文件指出，閔菲亦曾以「Princess Beauty, Inc.」名義持有外觀美容業執照，但該執照已於2021年到期，期間並未在營業地址持有任何有效從業執照。

裁決指出，皇后區檢察官辦公室於2025年2月3日對閔菲提出重罪指控，指其於2021年至2024年間，在法拉盛友聯街一處名為「Princess Beauty」的場所內，向顧客陳君(Jun Chen, 音譯)臉部、頸部與胸部注射不明物質，並聲稱為肉毒桿菌、干細胞、膠原蛋白等療程。她面臨包括二級襲擊、魯莽危害他人安全和非法執行醫療行為，可致最高七年刑期。

在聽證中，陳君作證表示，自2021年起長期接受閔菲提供的注射式美容療程，三年間支付約5萬元費用，卻從未清楚得知實際注射內容。她指出，最嚴重的傷害發生於2024年7月4日，閔菲在未加入抗過敏藥物的情況下，於其頸部進行約128至140次注射，隨即引發紅腫、出血、劇痛與嚴重過敏反應，後續甚至出現水泡、搔癢、失眠與低燒症狀。

陳君還稱，事發她多次聯繫閔菲尋求協助，對方僅建議她自行購買止癢藥膏。兩周後症狀未見改善，陳君再度返回並要求閔菲處理傷勢。其後數月內，她多次往返閔菲的診所，接受注射抗過敏藥物、微針刺破水泡，以及雷射方式處理頸部病症，但治療過程造成大量出血與劇烈疼痛，傷勢仍未完全消除，部分疤痕至今仍可見。

行政法官在裁決中指出，閔菲長期、反覆無照進行醫美，不僅違反州法規定，也顯示其對專業與安全缺乏認知。法官認定，為保障公眾健康與安全，有必要施以最嚴厲之行政處分。

