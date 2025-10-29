無豬可賣了！台南「阿明豬心」、宜蘭「林場肉羹」公告店休

豬肉禁運禁宰15天，不少名店都已經公布店休。讀者提供



台中爆發非洲豬瘟疫情，全台活豬禁運禁宰再延長10天至11月6日中午12時，全台小吃業者多半表示將若無溫體豬，被迫將店休。台南74年老店阿明豬心冬粉表示「10/28起繼續休假」；海安路上的福生小食店也宣布店休到11月7日。宜蘭的林場肉羹已宣布休息至11月6日，台北巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業。

非洲豬瘟疫情，因為禁止運送宰殺，等於台灣沒有溫體豬肉可以販賣，民眾自然也吃不到溫體豬的小吃。

宜蘭知名的林場肉羹店門口僅剩一張公告，表示將休息至11月6日。台南知名老店阿明豬心、福生小食也都已經暫停營業，不少饕客到門口才知道已經休息。

廣告 廣告

另外，台北的巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業，恢復日期尚不明確。面對這波危機，部分業者採取備料、更換食材等應變措施，但仍有許多店家面臨存貨即將耗盡的窘境。

基隆情況也不樂觀，孝三路美食商圈以及廟口的許多店家，包括大腸圈、滷肉飯、排骨湯等，不少業者都開始休息，賣大腸圈老闆憂心忡忡地表示：「大概也沒剩幾天的貨了，應該剩下3至4天的貨，也都沒多少了，衝擊對我們影響很大。」

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光