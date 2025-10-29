無豬可賣了！台南「阿明豬心」、宜蘭「林場肉羹」公告店休
台中爆發非洲豬瘟疫情，全台活豬禁運禁宰再延長10天至11月6日中午12時，全台小吃業者多半表示將若無溫體豬，被迫將店休。台南74年老店阿明豬心冬粉表示「10/28起繼續休假」；海安路上的福生小食店也宣布店休到11月7日。宜蘭的林場肉羹已宣布休息至11月6日，台北巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業。
非洲豬瘟疫情，因為禁止運送宰殺，等於台灣沒有溫體豬肉可以販賣，民眾自然也吃不到溫體豬的小吃。
宜蘭知名的林場肉羹店門口僅剩一張公告，表示將休息至11月6日。台南知名老店阿明豬心、福生小食也都已經暫停營業，不少饕客到門口才知道已經休息。
另外，台北的巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業，恢復日期尚不明確。面對這波危機，部分業者採取備料、更換食材等應變措施，但仍有許多店家面臨存貨即將耗盡的窘境。
基隆情況也不樂觀，孝三路美食商圈以及廟口的許多店家，包括大腸圈、滷肉飯、排骨湯等，不少業者都開始休息，賣大腸圈老闆憂心忡忡地表示：「大概也沒剩幾天的貨了，應該剩下3至4天的貨，也都沒多少了，衝擊對我們影響很大。」
更多太報報導
富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝
東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮
于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光
其他人也在看
宜蘭南方澳鯖魚節11/1登場 限量烤鯖魚免費吃
（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣南方澳鯖魚節將於11月1日起一連2天，在南方澳第三漁港登場，活動規劃港町海味市集、16種親子趣味活動，還有限量免費的鯖魚蓋飯及烤鯖魚，歡迎民眾參加。中央社 ・ 21 小時前
中美貿易樂觀情緒與供應鏈緊繃雙重推動 銅價創歷史新高
隨著中美兩國即將達成一項全面協議以緩和貿易緊張局勢，以及主要礦山的一系列供應中斷，導致全球市場供應趨緊，銅價飆至歷史新高。鉅亨網 ・ 18 小時前
環境部加嚴管制 廚餘養豬場需每天申報、每週稽查
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，因該場用廚餘餵豬，但該場並未依照規定上傳廚餘蒸煮照，疑似成為病毒入侵的破口，目前環境部已全面檢視所有廚餘養豬場，發現435家仍有27家上傳申報率低於60％不合格，已要求所有廚餘養豬場每日申報，地方環保局每週稽查，環境部則每日統計，一有違規情況就立即到場。自由時報 ・ 19 小時前
中職／才封王3天！樂天桃猿啟程赴日取經 導入日職訓練理念
中職／才封王3天！樂天桃猿啟程赴日取經 導入日職訓練理念EBC東森新聞 ・ 17 小時前
豬瘟重創台南美食！小吃名店休息掛「台灣加油」 客人撲空無奈
台中爆發首例非洲豬瘟，全國豬隻禁運禁宰從5天又延長至15天，衝擊擴大，台南知名小吃「阿明豬心冬粉」攤位擺出「台灣加油」看板，公告休到11月5日；海安路上老字號「福生小食店」也以紅紙公告「無奈，豬肉短缺，從10月28日休到11月7日」，一早有民眾大老遠從仁德騎30分鐘車程遠道而至，看到店家因豬瘟休息，大喊「很無奈！」中時新聞網 ・ 1 天前
中職年度最佳九人出爐！五人首獲肯定四人完成連霸 完整名單一次看
2025年中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊名單今（29）日出爐，威能帝與張閔勛攜手奪獎，展現桃猿投捕強勢連線；江坤宇、李凱威、陳晨威與魔鷹完成連霸，展現穩定貢獻。吳念庭、宋晟睿與林佳緯則首度入選，象徵新世代力量崛起。本屆共有五位選手首度獲獎、四位完成連霸，展現中職陣容世代交替與競爭活力。頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店舉行，屆時全程直播見證榮耀時刻。鏡報 ・ 21 小時前
湖北│武漢對企業購買算力每年最高補助20萬元
武漢發放首批算力服務券，此次認定13家算力服務商，端出52個算力產品與多項公共服務算力資源可享「算力券」。依規定，根據算力使用情況每年設立總額人民幣（下同）1,000萬元的算力服務券，支援中小企業購買算力服務，對企業使用算力服務費用給予最高20萬元補助。中時財經即時 ・ 11 小時前
「溫體豬」難求！ 林場肉羹、阿明豬心、福生小食都暫停營業
非洲豬瘟疫情正嚴重衝擊台灣餐飲業，許多知名店家因無法取得溫體豬而被迫暫停營業。宜蘭的林場肉羹已宣布休息至11月6日，台南老店阿明豬心、福生小食也紛紛暫停營業。台北的巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業，恢復日期尚不明確。面對這波危機，部分業者採取備料、更換食材等應變措施，但仍有許多店家面臨存貨即將耗盡的窘境。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
文化城市躍升宜居典範 黃敏惠市長獲標竿縣市長
(記者廖建智嘉義報導)《天下雜誌》（29）日於舉辦2025年「2025天下標竿城市頒獎典禮」，嘉義市長黃敏惠連續3年獲評為全國施政標竿首長，並帶領嘉義市勇奪今年首次進行調查的「慢老城市」非六都組冠...自立晚報 ・ 12 小時前
盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
論壇中心/綜合報導台中爆非洲豬瘟破口，市府疫調說法一變再變，甚至爆出台中市民政局下令各公所宣傳「市府努力疫調防非洲豬瘟」、宣傳「購物節」，遭外界質疑出動「洗腦大隊」。民進黨台中市議員黃守達揭露，有接獲社區陳情，指現在配合的清潔公司送廚餘到廚餘坑都要排隊，耗時十小時以上，又要給司機加班費，一趟1500元，一個月就需增加6000元黃守達在《台灣向前行》節目中表示，台中市長盧秀燕在執行非洲豬瘟的防疫SOP的時候「漏洞百出」，完全不及格，但在「面子工程」上卻十分精準到位，只要發生重大事件，就會動用公務員的基層網絡，散發各種對市府有利的訊息，他也酸中市府，「不久後可能又有新民調出現了」!黃守達進一步指出，爆發非洲豬瘟對庶民的影響非常深遠，盧秀燕現在一直講購物節，但她敢不敢去傳統市場、夜市店家，「跟庶民站在一起」？黃守達也直言，若盧秀燕真的在乎庶民經濟，就應該去思考，現在市民遇到的種種問題該如何解決。原文出處：向前行(影)／盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝：社區處理廚餘「要加價」！ 更多民視新聞報導盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」...傅崐萁座談「獨漏光復2議員」 吳崑玉揭「背後有鬼」！中市府官員民進黨團報告 議員拍桌嗆環保局長下台民視影音 ・ 15 小時前
南市台鋼0比4敗給德瓦聯 要晉級小組最後一戰需戰勝金邊皇冠
印尼的德瓦聯足球俱樂部（Dewa United FC）在週三的亞足聯挑戰聯賽2025/26 E組對戰南市台鋼，以4比0大...Go Goal 勁球網 ・ 14 小時前
攀岩》2500公尺高空低溫逆風 斯科菲奇征服會飛的攀岩場
來自斯洛維尼亞的攀岩名將斯科菲奇（Domen Skofic），近日挑戰史上首見的高空機翼攀岩「Red Bull Plane Climb」，在奧地利 2500公尺高空中，對抗攝氏零下低溫、時速百公里逆風，征服滑翔機機翼下方特別打造的空中攀登路線，完成驚險又瘋狂的冒險壯舉。自由時報 ・ 21 小時前
高雄大寮區廢塑膠處理廠火警 業者遭市府裁罰移送
（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄大寮區大發工業區「欣塑開發實業」公司從事廢塑膠回收破碎作業，因機台今天下午運轉過熱，引燃堆置廢塑膠冒出黑煙，幸火勢撲滅未造成人員傷亡，業者後續遭高市府依法裁罰並移送。中央社 ・ 18 小時前
歷史底蘊+豐富美食 台南最強景點年吸2千萬人次
台南市 / 綜合報導 這次的宣傳片鎖定南台灣進行拍攝，其中台南除了是美食之都外，這座城市擁有深厚歷史底蘊，因此吸引旅客造訪，根據交通部觀光署最新統計，台南最受歡迎的前三個景點，分別是國華商圈、正統鹿耳門聖母廟及海安商圈，位居冠軍的國華商圈，今年前8個月就吸引2千多萬人次造訪。宣傳片中「台南」除了是美食之都外，也是擁有深厚歷史底蘊的古都，因此這個觀光勝地，每到假日總是人擠人，這些景點當中，哪些是最夯、最熱門的呢？現在交通部觀光署統計，2025年1月到8月，最受歡迎的景點，國華商圈奪下冠軍寶座，接著是正統鹿耳門聖母廟與海安商圈。當地店家說：「活動比較多，而且滿創新的。」遊客說：「這邊的景點就是比較集中。」國華商圈以驚人的2千多萬人次位居人氣榜首，主要是商圈匯集眾多美味小吃，有排隊美食，也有隱藏版老店，而且串聯周邊景點，包含正興街、神農街等。遊客說：「其實以前沒這麼熱鬧應該是後來有經過一些改變，滿復古的，對就古色古香，復古的裝潢風格帶小朋友來看看。」神農街保留清朝到日治時期的古老建築風格，正興街則是有許多獨特風格小店，老宅被改造成文青風，老屋新生別具風格，在地店家說：「漂亮然後還有台南的在地那種文化風味。」上榜的海安商圈，因為緊鄰國華街，加上逢年過節，都會舉辦各種活動，參加民眾(10.26)說：「謝謝，兩隻手拿喔。」以這次的萬聖節派對來說，連續2天活動就吸引上萬人次共襄盛舉。另外奇美博物館，雖然只排在第18名，但當月仍有高達近40萬人次造訪，尤其近期又將有大展登場，人潮到時只會節節攀升，旅客來台南無論是想走進人文巷弄，還是細細品味在地美味，都能享受城市熱情，留下難忘體驗。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
以色列空襲致逾100人喪生 歐盟促尊重加薩停火協議
歐洲聯盟(EU)今天(29日)呼籲「各方」尊重加薩停火協議，但一位歐盟高級官員更嚴厲地譴責以色列對這處巴勒斯坦領土的最新一波空襲。 歐洲聯盟執行委員會副主席黎貝拉(Teresa Ribera)在社群媒體上發文稱：「我們需要和平的機會，而不是為新的襲擊尋找藉口。」 歐盟對外事務發言人艾拉努尼(Anouar El Anouni)則表示：「我們再次呼籲各方持續尊重停火協議。」但他並未提及以色列本週的空襲。根據加薩民防部門，以色列的最新空襲造成逾100人喪生。 艾拉努尼補充說：「我們敦促各方，全面致力於執行結束加薩衝突的各個計畫階段，並避免採取任何可能危及協議的行動。」他表示：「這場衝突沒有軍事解決方案。」 歐盟執委會在加薩戰爭問題上小心翼翼地維持著微妙的平衡，因為這個由27個成員國組成的聯盟仍然存在分歧，部分支持以色列，另一部分則更同情巴勒斯坦人。 艾拉努尼在歐盟執委會的職責並不包括外交政策，她曾是西班牙社會黨政府的閣員。西班牙社會黨是歐洲對以色列在加薩行動，持最嚴厲批評態度的政黨之一。 艾拉努尼上個月打破歐盟執委會的立場，稱加薩戰爭構成「種族滅絕」。 以色列表示，它對數十個哈瑪斯目標發動空中央廣播電台 ・ 15 小時前
新北新莊人孔蓋爆炸噴火冒煙 現場封鎖台電人員搶修
今（29）日晚間6時許，新北市新莊區新泰路上一處人孔蓋，突然不明原因爆炸噴火冒出大量黑煙，嚇壞附近往來民眾，消防局獲報立刻派遣人車前往封鎖該車道管制警戒，並通報台電人員到場檢修，所幸未造成傷亡，意外原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 18 小時前
「美國隊長」克里斯伊凡升格當爸 愛女冠雙姓藏巧思
【緯來新聞網】「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）和小16歲妻子艾芭巴普蒂斯塔（Alba緯來新聞網 ・ 15 小時前
春節訂房貴翻？高雄飯店2晚14萬嚇壞網友 觀光局緊急出手稽查
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導國旅住宿價格再掀爭議，過去不少民眾抱怨「有錢才國旅」，寧願飛日本、韓國也不願在台灣玩。近日有網友發現，高雄駁二...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台南9旬婦遭兒棄屍山區今解剖 層層包裹如「真空熟成肉」
嘉義日前發生一起棄屍命案，一名9旬老婦被親生兒子棄屍在嘉義山區，警方在中埔鄉找到屍體今解剖複驗，老婦遺體被塑膠袋層層包裹密封，猶如「熟成肉」，外觀無明顯外傷。中天新聞網 ・ 21 小時前
台東 原民宅補助超核千萬 挨批違法
台東縣今年度「原住民族經濟弱勢住宅建購及修繕補助計畫」預算僅1700萬元，卻核定高達2700萬元補助，尚有約60戶未撥款。台東縣議員黃治維29日批預算控管不當、恐違預算法。對此，縣府原民處回應，基於保障族人權益而循往例辦理，已向原民會申請追加經費，未來將研議增設篩選機制。中時新聞網 ・ 9 小時前